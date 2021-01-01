فنربخشه أم الدوري الأمريكي؟ وكيل أوزيل يؤكد اقترابه من مغادرة آرسنال

خطوات قليلة تفصل اللاعب عن الرحيل

كشف وكيل أعمال صانع الألعاب التركي مسعود أوزيل، عن تطورات جديدة تخص رحيله عن صفوف آرسنال خلال شهر يناير الجاري.

أوزيل يعاني من التجميد مع آرسنال منذ بداية الموسم، بعد قيام ميكيل أرتيتا مدرب الفريق باستبعاده من قائمته للدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

العديد من التقارير التركية، كشفت عن اتفاق أوزيل مع نادي فنربخشه التركي في الميركاتو الشتوي الحالي، في صفقة تصل مدتها إلى ثلاث سنوات.

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ومن جانبه قال إركوت سوجوت لشبكة "ESPN":"لم يسمح لنا بالتحدث بشكل قانوني قبل الأول من يناير، لذلك بدأنا الآن في النظر للخيارات المتاحة أمامنا بالأرقام والتفاصيل".

وأضاف:"لا يمكنني الحديث عن الأندية بشكل مباشر، لأن ذلك أمر غير احترافي، ولكن بشكل عام هناك ستة أشهر متبقية على العقد، وليس من غير المعتاد أن تتحدث الناس عن فرصة مختلفة لمسعود".

وتابع:"من المتوقع التوصل لاتفاق بخصوص مستقبله خلال الأيام القليلة القادمة، وسنحاول اختيار الفرصة الأفضل له".

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وتأتي تصريحات وكيل صاحب الـ32 سنة، لتؤكد اقتراب رحيله هذا الشهر عن آرسنال، سواء لفنربخشه التركي، أو لنادي دي سي يونايتد الأمريكي الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بضمه.

يذكر أن أوزيل انتقل لآرسنال قادمًا من ريال مدريد في 2013، في صفقة وصلت قيمتها حوالي 47 مليون يورو، وحقق 4 ألقاب كأس اتحاد إنجليزي مع النادي اللندني.