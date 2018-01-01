فنربخشة ينافس ميلان على ضم فابريجاس

العملاق التركي فنربخشة ينضم للمهتمين بضم لاعب تشيلسي سيسك فابريجاس

فيسبوك تويتر محمد عماد

انضم نادي فنربخشة التركي للمهتمين بضم لاعب وسط تشيلسي سيسك فابريجاس الذي لا يعيش أيامًا سعيدة مع البلوز.

وأصبح فابريجاس لا يشارك بشكل أساسي مع فريقه، منذ وصول المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري لقلعة ستامفورد بريدج مع بداية الموسم الجاري.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العُمر 31 عامًا مع الفريق اللندني الصيف المقبل، أي إنه قد ينضم لأي فريق في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده، كما أنه يحق له الدخول في مفاوضات مباشرة مع أي نادٍ في يناير، قبل انتهاء عقده بستة أشهر كما تنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت تقارير عديدة قد أفادت برغبة ميلان في الاستفادة بخدمات النجم الإسباني، ولكن قوانين اللعب المالي النظيف تمنعهم من التعاقد معه بشكل مباشر، لذلك تسعى إدارة الروسونيري لضمه بدون مقابل في الصيف المقبل، أو أن ينهي فابريجاس عقده بالتراضي مع تشيلسي هذا الشتاء، أو إقناع المسؤولين في النادي اللندني بالتخلي عنه في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وفقًا للتقارير الأخيرة، فأن رئيس نادي فنربخشة يتواجد بالعاصمة الإنجليزية لندن، من أجل تكثيف محاولاته لضم نجم برشلونة وآرسنال السابق، وقطع الطريق على ميلان للاستفادة من خبرات اللاعب المتوج بكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا.