بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رغم كل التكهنات حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن النجم البرازيلي نيمار، سيمتلك علامة خاصة جديدة تربطه بباريس سان جيرمان.

نيمار طالب النادي الفرنسي بالتخلي عنه في الصيف، والسماح له بالعودة لبرشلونة، وهو ما أغضب الجماهير التي هاجمته بشكل متكرر.

الفنان البرازيلي ماركوس مارين قرر تجاهل هذه الأحداث، وأعلن عن نحته تمثالاً لنيمار في منتصف العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مارين عن هذه القطعة:"قمت بصناعتها قبل كأس العالم في روسيا، ولكني لم أستطع نقلها من فرنسا".

Look at this Neymar Jr sculpture made by Brazilian artist Marcos Marin😯 The work is almost 3 meters high and will be on display for a month on Avenue George V, one of the most important in Paris!🇫🇷



