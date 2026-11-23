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اتخذ هانزي فليك قرارًا مفاجئًا بشأن لامين يامال قبل مواجهة برشلونة المرتقبة في باكو، في خطوة غير متوقعة.

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أبقى برشلونة لامين يامال في إسبانيا بدلًا من اصطحابه إلى أذربيجان لخوض المواجهة المرتقبة أمام صباح، في إشارة واضحة إلى مدى جدية النادي في حماية نجومه. واتفق النادي واللاعب على حاجته إلى فترة من الراحة لاستعادة حدته البدنية بعد أسابيع من الضغط المتواصل جراء جدول المباريات المزدحم.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن إدارة برشلونة واللاعب توصلا إلى هذا القرار بالتراضي. ويأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة هانزي فليك لإدارة الأحمال البدنية، ومنع الجناح الشاب من المعاناة من الإرهاق بسبب المباريات المتتالية وفترات التعافي القصيرة بينها.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجهد البدني المتراكم خلال الأسابيع الأخيرة، إلى جانب درجات الحرارة المنخفضة المتوقعة في أذربيجان، دفع الجهاز الفني إلى التعامل بحذر. ويُعد يامال من أبرز العناصر التي يعتمد عليها الفريق في جميع المسابقات.

ورصدت «سبورت» لامين يامال في احتفالية «جوان جامبر» بالمدينة الرياضية لبرشلونة صباح اليوم، لكنه لم يمكث طويلًا، إذ غادر بعد أقل من عشر دقائق من وصوله، في الوقت الذي كان فيه النادي يستعد لرحلة الفريق إلى أذربيجان.

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ولا يشير أي من ذلك إلى تراجع في التزام يامال تجاه برشلونة، إذ يمنحه الاتفاق المشترك ببساطة فرصة لالتقاط أنفاسه بعد سلسلة من المباريات المتقاربة، بمعدل مباراة واحدة تقريبًا كل ثلاثة أيام، وهو معدل يحدّ من فرص اللاعبين في استعادة طاقتهم بالكامل.

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وفي وقت لاحق الإثنين، أعلن برشلونة تعرض اللاعب لإصابة بسيطة على مستوى الكاحل، وحاجته للراحة من أجل التعافي والجاهزية للالتزامات اللاحقة للنادي الكتالوني.