فليك يرفض المقارنة بهاينكس: الجماهير تحب ذلك لكنها غير واقعية

هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ يرفض المقارنة بيوب هاينكس المدرب التاريخي للفريق.

أعرب هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن رفضه للمقارنات التي يتم عقدها بينه وبين المدرب التاريخي للبافاري يوب هاينكس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فليك وأكد خلالها أن يوب هاينكس مدرب أسطوري بالنسبة له ويعتبر من أسباب الإلهام الذي يحصل عليه في كرة القدم.

وحقق فريق بايرن ميونخ نتائج طيبة للغاية تحت قيادة فليك في الفترة الأخيرة، كما انفرد بصدارة ترتيب الدوري الألماني مؤخرًا أمام بوروسيا دورتموند.

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وقال فليك: "لا أحب أن أقارن نفسي بيوب هاينكس لأنه شخص في مستوى مختلف تمامًا وحقق الكثير من النجاحات، بينما أنا هنا منذ أشهر قليلة فقط".

وأضاف: "الناس تحب أن تقرأ تلك الأمور، لكن في الحياة يكون لديك أشخاص يكونوا السبب في الكثير من الإلهام لك، وهاينكس كان أحد هؤلاء بالنسبة لي بكل تأكيد".

وكان هاينكس قد تولى تدريب بايرن ميونخ أربع مرات خلال مسيرته الكروية، وحقق معهم الثلاثية الوحيدة في تاريخهم عام 2013 ويملك آخر لقب دوري أبطال في حققه النادي.

جدير بالذكر أن فليك صاحب الـ 55 عامًا كان مدربًا مساعدًا في كأس العالم 2014 مع المدرب يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني.