فليك: لن نغير كثيرًا في فلسفة بايرن ميونخ .. كيميش: نستعد للنهائي مثل أي مباراة

تصريحات بايرن ميونخ قبل لقاء باريس سان جيرمان

أكد هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أنّ الفريق على أتم استعداد للمباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان مشيرًا إلى التمسك بفلسفة النادي البافاري.

بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان غدًا، الأحد، في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة البرتغالية.

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وقال فليك في المؤتمر الصحفي لنهائي دوري أبطال أوروبا: "نلعب بمخاطرة كبيرة؟ لقد حللنا موقف الفريق الدفاعي في المباريات الماضية، بالطبع المساحات خلف الدفاع كبيرة، ولكن الأهم هو الضغط واستعادة الكرة والاستمرار في طريقنا المعتاد".

وتابع: "ليون كانوا يمتلكون السرعات وهذا ما سوف نمر به أمام باريس سان جيرمان، ولكننا قدمنا كرة قدم جذابة في الفترة الماضية ولن نغير الكثير في النهائي".

المدرب الألماني أشار إلى أنّ جيروم بواتينج تدرب بشكل طبيعي اليوم لكن قرار مشاركته في النهائي تعتمد على جاهزيته في تدريبات الغد، معبرًا عن سعادته بعودة بينجامين بافارد وخوضه عدة دقائق أمام ليون.

وأردف: "الفريق تطور كثيرًا خلال الأشهر الماضية، ونمتلك عقلية جيدة تبحث عن النجاح ونحن على استعداد للفوز بكل شيء، ولدي الثقة في أن الفريق سيكون في أفضل أحواله غدًا".

واختتم: "نحن نمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات وبالأخص في الشق الهجومي، ولكن في باريس سان جيرمان هناك خبرات أيضًا ولديهم تياجو سيلفا في الدفاع ولذلك ستكون مباراة صعبة".

من جانبه، علّق يوشوا كيميش، مدافع بايرن ميونخ، على اللقاء بقوله: "نحن نستعد للنهائي مثل أي لقاء لآخر في دوري الأبطال، الجميع متحمس للمواجهة وخاصة أنها بالنسبة للبعض أول فرصة للفوز باللقب. هناك شيء سحري في أغنية البطولة تجعل كل لاعب يقاتل للنهاية".

وأتم: "أتوقع أن تكون المباراة بين فريقين على أعلى مستوى وبالتالي ستكون جيدة للغاية. المدرب قام بعمل جاد وسوف نحاول الحفاظ على طريقة اللعب لأجل الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية".

جدير بالذكر أنّ الفائز في المباراة سوف يحقق الثلاثية بعد التتويج بالدوري والكأس لينضم إلى قائمة طويلة من محققين الإنجاز التاريخي.