فليك: كأس العالم في قطر ليس للجمهور

محادثات منتظرة قبل البطولة

قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم بقطر هذا العام، قرر هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا انتقاد البطولة للعديد من الأسباب التي قام بشرحها.

المونديال هذا العام يختلف عن النسخ السابقة، لأنه سيتم خوضه في منتصف الموسم عكس السنوات الماضية التي كانت تقام فيها البطولة بالصيف.

وتعرض توقيت المسابقة للعديد من الانتقادات بسبب إمكانية تعرض اللاعبين للإرهاق، ولكن فليك لديه بعض الأسباب الأخرى تخص الأقليات والأسعار.

وقال المدرب الألماني في تصريحات لشبكة"RND" الألمانية:"لدي العديد من المعارف الذين يرغبون في السفر إلى قطر ولكنهم يرفضون لأسباب مختلفة لأنهم لا يستطيعون تحمل الأسعار الباهظة".

وأضاف:"الوضع غير مقبول أيضًا للمثليين، هناك انتهاكات لحقوق الإنسان لأن الأقليات يعانون من التهميش".

وتابع:"كرة القدم يجب أن تكون موجودة للمشجعين، لهذا السبب أقول إنه ليس كأس عالم للمشجع العادي، ومن العار ألا تكون هذه البطولة للجماهير".

وأنهى حديثه:"لقد أجرينا بالفعل الكثير من المحادثات لإبقاء الفريق على اطلاع بالأوضاع قدر الإمكان، وسنجلس مرة أخرى في سبتمبر للتفكير في ما يمكننا القيام به ربما مع دول وفرق أخرى".

يذكر أن المباراة الأولى بالمونديال ستكون يوم 20 نوفمبر القادم بين قطر البلد المنظم والإكوادور، بينما تفتتح ألمانيا مشاركاتها بالمسابقة يوم 23 من نفس الشهر ضد اليابان، قبل اللعب بعدها مع إسبانيا وكوستاريكا.