فليتشر ينصح سولشاير بإعادة تجربته مع بوجبا في الفريق الرديف

بوجبا يتألق في الأدوار الحرة بحسب فليتشر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى دارين فليتشر لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق اعتقاده بأن المدرب الجديد أولي جونار سولشاير سيمنح بول بوجبا نجم الفريق دوراً حراً.

وقال فليتشر في تصريحاته لتوك سبورت:"حين كنت مريضاً عملت لـ6 أشهر مع وارن جويس في الفريق الاحتياطي، وهذا ما فعلناه مع بوجبا". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأضاف:"لقد منحناه دوراً حراً، قلنا له اذهب والعب، احصل على الكرة واجعل الأشياء تحدث".

وأوضح:"بوضوح لقد عمل بشكل جاد وتماماً كما طلبنا منه، ولكننا لم نكن نلعب به كلاعب وسط".

وتابع:"لم يكن هو من يتحكم بنسق المباراة، لقد لعبنا به في مركز صانع الألعاب حيث يمكنه التنقل بين اليمين واليسار بحرية".

وكان بوجبا قد عانى من خلافات متكررة مع جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق، حتى رحيله يوم الثلاثاء الماضي.