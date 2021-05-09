فلورنتينو بيريز يحسم مصير زيدان في ريال مدريد

رئيس النادي الملكي يحدد مصير زين الدين زيدان في القيادة الفنية لريال مدريد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قد حدد بالفعل موقف الفرنسي زين الدين زيدان من الاستمرار في قيادة الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن رئيس النادي الملكي يثق بطريقة واضحة في زيدان المدير الفني الحالي للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان سيجلس مع إدارة النادي بعد انتهاء الموسم لتقييم كل شيء وحسم القرار النهائي في مستقبله.

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وأكدت كذلك أن فلورنتينو بيريز يرى زيدان كمدير فني للفريق في الموسم المقبل، لكن المدرب الفرنسي لديه طلبات بالأخص في سوق الانتقالات.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ريال مدريد بالتوقيع مع الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

ولم يتصل ريال مدريد حتى الآن بأي مدرب بديل لزيدان من الثلاثي الذي ارتبطوا بتدريب الفريق في الأشهر الماضية، وهم يواخيم لوف وراؤول جونزاليس وماسيميليانو أليجري.

جدير بالذكر أن عقد زيدان في ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022، وهو العقد الذي وقعه في مارس 2019 عند عودته.