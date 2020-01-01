فلسفة كايزن .. ماهي؟ وكيف ساعدت رونالدو على تخطي أزمة كورونا؟

طريقة يستخدمها المهاجم البرتغالي في مسيرته الرياضية

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس، الجمعة، للإعلان عن تعافيه من فيروس كورونا، ليعود مرة أخرى لصفوف يوفنتوس من أجل المشاركة في المباريات.

الاتحاد البرتغالي سبق أن أعلن إصابة رونالدو بالوباء في 13 أكتوبر الجاري، خلال تواجده مع منتخب بلاده في التوقف الدولي.

رونالدو أجرى عدة مسحات جاءت نتيجتها إيجابية، ليغيب عن مواجهة بعض المواجهات كان أهمها أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا، لكنه أصبح جاهزاً للظهور من جديد.

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المهاجم المخضرم نشرة صورة له على حسابه بموقع "تويتر"، للاحتفال بهذه المناسبة، وعلق عليها قائلاً:"فلسفة كايزن".

ما هي هذه الفلسفة؟

كايزن هي كلمة موجودة باللغتين الصينية واليابانية، تعني "تحسين" ويشار إليها على نطاق واسع كنهج أعمال للتحسين المستمر الذي يشمل جميع جوانب العمل.

الطريقة بدأت لتحسين عمليات التصنيع في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تم تبنيها كنهج فلسفي أوسع للتعامل مع أمور الحياة.

ماساكي إيماي مؤسس معهد كايزن قال عن هذه الفلسفة:"هي تعني التحسين المستمر في الحياة الشخصية والمنزلية والاجتماعية والعملية، ولو تم تطبيقها في مكان العمل فهي تشمل الجميع، المديرين والعمال على حد سواء".

كيف استفاد بها رونالدو؟

تدور فلسفة كايزن حول تركيز الفرد على التحسن طويل الأمد، بدلاً من الانغماس في النجاح اللحظي أو الانتكاسات.

ومن المحتمل أن صاحب الـ35 سنة، قد اعتمد على هذه الفلسفة، لتذكير نفسه أنه على الرغم من غيابه عن بعض المباريات الكبيرة بالدوري الإيطالي ودوري الأبطال، إلا أن الفرصة مازالت سانحة أمامه من أجل التألق مع يوفنتوس في باقي المباريات هذا الموسم.

ومن الوارد أيضاً أن هذه الفلسفة لعبت دوراً هاماً في مسيرة رونالدو بشكل عام، عن طريق ترسيخ أخلاقيات العمل القوية له، بمحاولة تحسين نفسه مع مانشستر يونايتد وريال مدريد بفضل التزامه منقطع النظير بالتدريبات الشاقة.

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جدير بالذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يعتمد فيها رونالدو على هذه الفلسفة في حياته، حيث سبق أن نشر رسالة تحمل أحد المبادىء الأساسية لها بعد خسارته الكرة الذهبية في 2019 لصالح ليونيل ميسي.

وقال البرتغالي:"الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم بدأ صغيراً، لا يمكنك فعل كل شيء، ولكن حاول أن تبذل كل ما لديك لتحقيق أحلامك، الفجر يأتي دائماً بعد الليل".