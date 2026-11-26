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تحولت مباراة بشكتاش وهبوعيل بئر السبع في الدوري الأوروبي إلى فوضى. فقبل انطلاق المباراة، رفض لاعبو بشكتاش مصافحة منافسيهم الإسرائيليين، ثم ساءت الأمور في المدرجات وخارج الملعب.

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لدواعٍ أمنية، لا تُقام المباراة في إسطنبول، بل في مدينة باتومي الجورجية. وكان التوتر محسوسًا بوضوح قبل المباراة، إذ رفعت جماهير بشكتاش لافتة كُتب عليها: «إن لم تستطع منع الظلم، فأعلنه للجميع».

علاوة على ذلك، لم يكن بشكتاش موافقًا على الإطلاق على اضطراره إلى الانتقال إلى بلد آخر لخوض مباراة أوروبية على أرضه. وبعد عزف نشيد الدوري الأوروبي، رفض لاعبو بشكتاش مصافحة منافسيهم.

وخلال لقاء القائدين، امتنع أوركون كوكجو، ابن مدينة هارلم، هو الآخر عن مصافحة نظيره الإسرائيلي ميجيل فيتور.

وخلال المباراة، خرجت الأمور عن السيطرة تمامًا، إذ تعاملت الشرطة المحلية بعنف شديد مع رجل رفع العلم الفلسطيني، ما أدى إلى اندلاع اشتباك.

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وهنا اشتعل الموقف، فقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد جماهير بشكتاش، التي ردت بالمثل. وتعرض أحد مشجعي بشكتاش لمعاملة عنيفة إلى درجة أنه نزف بغزارة واضطر إلى التوجه إلى المستشفى. كما سادت حالة كبيرة من الاضطراب خارج الملعب أيضًا.

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ويحظى بشكتاش بدعم كامل من الأندية التركية، ومنها طرابزون سبور وجلطة سراي وباشاك شهير وفنربخشه. وكتب النادي الأخير: «مثل كل مواطن تركي يعتبر الوقوف إلى جانب المظلومين مسؤولية إنسانية، فإنه من غير المقبول استخدام عنف غير متناسب ضد مشجعي بشكتاش الذين يعبرون عن دعمهم للشعب الفلسطيني».

ولم يقف الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) مكتوف الأيدي بدوره، إذ قال: «سنتحرك بحزم على المنصات الوطنية والدولية لاتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفي مقدمتها لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ولضمان محاسبة المسؤولين».

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ولم يعلق بشكتاش على الأحداث حتى لحظة كتابة هذه السطور. واستأنف الحكم المباراة في نهاية المطاف بعد توقف مؤقت. وعند الاستراحة، كانت النتيجة التعادل 0-0، ويعود ذلك جزئيًا إلى إهدار كوكجو ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.