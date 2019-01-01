رئيس الاتحاد السعودي: مباراة فلسطين صعبة جدًا واللاعبون يُدركون ذلك

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يتحدث عن مباراة المنتخب السعودي ضد فلسطين ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي مباراة المنتخب أمام فلسطين بالصعبة جدًا جدًا.

ويحل المنتخب السعودي ضيفًا على نظيره الفلسطيني في استاد الشهيد فيصل الحسيني يوم الثلاثاء القادم لحساب الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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ونجحت السعودية يوم الخميس الماضي في الفوز على سنغافورة 3-0 بعد أن افتتحت مشوارها في التصفيات بتعادل مخيب أمام اليمن، وقد أشاد المسحل باستضافة واحتفاء منطقة القصيم بالأخضر ودور أميرها في تحفيز اللاعبين.

وأضاف حول اللقاء القادم في رام الله "لا شك أن المباراة القادمة صعبة جدًا، لأول مرة سيلعب المنتخب السعودي في فلسطين الشقيقة الغالية العزيزة، المباراة ستكون صعبة جدًا جدًا واللاعبون يعون هذا الأمر".

"تحدثنا مع اللاعبين اليوم عن مواجهة فلسطين، نحن نسينا مباراة سنغافورة وتركيزنا حاليًا على المباراة القادمة، غدًا السبت سنتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان ومن ثم سنتحرك صباح الأحد تجاه فلسطين".

"نحن نستعد جيدًا خاصة مع اختلاف أرضية الملعب واللعب على عُشب صناعي، المدرب يُدرك تمامًا هذا الأمر ولا ينقصنا سوى دعم ودعاء الجماهير. الأشقاء في فلسطين نالوا حقهم تمامًا باللعب في أرضهم، وموقف القيادة السياسة دومًا مناصر للقضية والشعب الفلسطيني، هم أخوتنا ونحن لا نريد أن نسلبهم حقهم باستقبال المنتخبات على أرضهم".