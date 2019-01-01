جبريل الرجوب: زيارة المنتخب السعودي تحظى باهتمام القيادة السياسية وكل فلسطين

رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يتحدث عن زيارة المنتخب السعودي واللعب في رام الله أمام فلسطين ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تنتظر فلسطين الزيارة التاريخية لمنتخب السعودية لخوض لقاء الجولة الرابعة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستصل بعثة الأخضر السعودي يوم الأحد القادم، وسيخوض مباراته ضد الفدائي يوم الثلاثاء على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في رام الله، ومن المقرر أن تقيم البعثة في أحد الفنادق داخل رام الله والذي يبعد عن المسجد الأقصى 20 كيلومتر تقريبًا.

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وقد عقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اجتماعًا يوم أمس الأول لبحث كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال البعثة السعودية، وأكد جبريل الرجوب رئيس الاتحاد أن تلك الزيارة للمنتخب السعودي تحظى بأهمية قصوى لدى القيادة السياسية وكل الشعب الفلسطيني، مشددًا حرصه على أن يحظى الضيف السعودي بحُسن الاستقبال والضيافة.

ومضيفًا في تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية السعودية "ضروري جدًا أن يخرج هذا الحدث بالشكل الذي يليق باسم ومكانة فلسطين وشعبها، ومكانة السعودية في وجداننا وتاريخنا، وأن يحظى المنتخب السعودي بحسن الاستقبال والضيافة، إلى جانب أهمية أن تظهر هذه الزيارة للمنتخب الضيف صمود أبناء شعبنا وكبريائهم، على الرغم مما يتعرضون له من معاناة جراء ممارسات الاحتلال الهادفة إلى كسر إرادتهم".

وجدد الرجوب خلال الاجتماع شكره للسعودية والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وكافة المسؤولية عن الرياضة وكرة القدم السعودية على موافقتهم اللعب في فلسطين انسجامًا مع قوانين الفيفا والاتحاد الآسيوي وانطلاقًا من التزام المملكة بدعم فلسطين على كافة الأصعدة.