الرئيس الفلسطيني في استقبال منتخب السعودية: نعتز بكم، شرفتم بلدكم فلسطين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقبل بعثة المنتخب السعودي في رام الله، حيث سيتلقي الأخضر مع فلسطين ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأراضي الفلسطينية اليوم قادمة من الأردن، وقد استقبل الرئيس محمود عباس البعثة في مقر الرئاسة في رام الله وأشاد بتلك الزيارة التاريخية.

وسيلعب الأخضر ضد الفدائي على ملعب الشهبد فيصل الحسيني في رام الله يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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وأبدى الرئيس الفلسطيني أبو مازن اعتزازه بتلك الزيارة، قائلًا للبعثة "نفتخر بهذه الزيارة ونعتز بها، نراها تجسد العلاقة التاريخية بين فلسطين والسعودية. شرفتم بلدكم فلسطين، تلك الزيارة تذكرنا بقوله تعالى "سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير". صدق الله العظيم".

وأكد الرئيس على قوة الروابط بين فلسطين والسعودية مؤكدًا أن القضية الفلسطينية في قلب كل سعودي، ومضيفًا "لم نشعر أبدًا أننا طرفان، والمملكة كانت دومًا تستشعر حاجتنا وتلبيها دون حتى أن نطلب هذا".

وأتم قائلًا "نعتذر عن التأخير وبعض العقبات التي حدثت بسبب إجراءات الاحتلال، هذا العقبات التي نعاني منها يوميًا، المهم أنكم على أرض فلسطين وبين إخوتكم وأهلكم".