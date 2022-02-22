فلاهوفيتش ولاوتارو في برشلونة لولا يوفنتوس وجائحة كورونا!

كشف رامون بلانيس، السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة، أن الفريق الكتالوني كان قريب من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، ونافس يوفنتوس على ضم دوشان فلاهوفيتش.

وانضم فلاهوفيتش، إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي فيورنتينا، مقابل 80 مليون يورو، ليشارك مع البيانكونيري في 4 مباريات نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة مثله.

وأشار بلانيس، في حواره مع الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، أن برشلونة حاول التعاقد مع مانويل لوكاتيلي، لاعب يوفنتوس الحالي، وساسوولو السابق، ولكنه فشل في النهاية بسبب رغبة اللاعب.

وقال بلانيس في حواره مع دي مارزيو: "فكرنا في التعاقد مع فلاهوفيتش ولوكاتيلي، كنا ندرس التعاقد معهما على سبيل الإعارة قبل عامين، ولكن ذلك لم يكن ممكنًا".

وتابع: "لوكاتيلي أسلوب لعبه يتماشى مع برشلونة ويناسبه، ظهر بشكل مميز في ساسوولو ونضج إلى حد كبير كنا قريبين من التعاقد معه، ولكن يوفنتوس كان منافسًا قويًا، له أولوية بالنسبة للعديد من اللاعبين الإيطاليين، وفي النهاية قرر الثنائي الانضمام للبيانكونيري".

أوضح السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة، أن الفريق الكتالوني كان قريبًا من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، قبل انتشار جائحة كورونا في عام 2020.

وأضاف بلانيس قائلًا: "كان لاوتارو مارتنيز قريبًا جدًا من برشلونة، وبدأنا المفاوضات بالفعل قبل جائحة كورونا، وعقدنا اجتماعات مع وكيله وإدارة إنتر، التي تربطنا به علاقة ممتازة، ولكن تغيرت الأمور بسبب فيروس كورونا".