فلافيو: حزين للتعادل والزمالك أمامه فرصة للتأهل

بترو أتلتيكو كان قريبًا من الفوز لولا رأسية أوباما

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب أمادو فلافيو؛ مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي، عن حزنه لضياع الفوز أمام الزمالك في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا على صعوبة لقاء العودة.

الفارس الأبيض اقتنص بالأمس تعادلًا صعبًا أمام الفريق الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال فلافيو، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم": "قمنا بدراسة الزمالك جيدًا وتابعنا أكثر من مباراة له، لذلك حزين للغاية للتعادل، أضعنا المكسب في الدقيقة الأخيرة رغم أننا كنا قادرين على الخروج بالثلاث نقاط، كنا نتمنى الفوز، خاصة وأنه سهل".

وأضاف: "الزمالك لا تزال الفرصة أمامه للتأهل خلال الثلاث مباريات المقبلة، ولقاء العودة سيكون صعب للغاية، وسنعتمد على الهجوم على أرضنا".

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في الثاني من مارس المقبل بأنجولا.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته الأفريقية برصيد نقطتين فقط، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر بست نقاط، وبترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري صاحبي المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط.