فلافيو: أحد لاعبي الدوري المصري حاول قتلي

أمادو فلافيو يكشف أسباب رحيله عن الأهلي.

أكد الأنجولي أمادو فلافيو، مهاجم النادي الأهلي السابق، على أن بعض مسؤولي القلعة الحمراء، طالبوا برحيله، بعد موسمه الأول رفقة المارد الأحمر.

فلافيو قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "تعلمت كثيرًا خلال عامي الأول مع الأهلي، ولم أترك نفسي للسقوط بعد هذا الموسم، لأنني كنت واثقًا في قدراتي".

المهاجم الأنجولي تابع: "البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، تحدث معي قبل كأس العالم 2006، وقال لي أنني سألعب معه بعد البطولة، وبالفعل انتظرت الهدف الذي فتح لي الباب أمام كل شيء".

المزيد من الفرق

لاعب الأهلي السابق أردف: "خلال أول موسم لي مع الأهلي، أهدرت ركلة جزاء، وتسبب هذا الأمر لي في أزمة مع الجماهير، التي كانت تشعر بضيق مني، وهذه المباراة هي الأسوأ لي في تاريخي مع الفريق الأحمر".

وليد سليمان: شعرت بالحزن عندما تحدث معي الأهلي للتجديد

وواصل: "لم أخسر أمام الزمالك، وخلال موسمي الثاني، سجلت هدفين في الزمالك، وهذا كان يوم تاريخ ميلادي".

وعن أسباب رحيله عن الأهلي، قال فلافيو: "تلقيت عرضًا مغريًا من الشباب السعودي، وكنت أبلغ من العمر 29 عامًا، وفكرت في تحد آخر، خاصة وأن المقابل المادي كان قويًا، والأهلي استفاد من الصفقة".

واختتم فلافيو تصريحاته قائلًا: "لا أتذكر أي مدافع قوي في الزمالك واجهته، ولكن كان يوجد لاعبًا في حرس الحدود كان يريد قتلي داخل الملعب".

فلافيو استطاع قيادة الأهلي لتحقيق العديد من البطولات، حيث توج معه بخمسة ألقاب دوري مصري، و3 دوري أبطال إفريقيا، ومثلهم سوبر إفريقي، وكأس السوبر المصري.