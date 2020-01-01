فلادان: لا أنظر للفارق مع الهلال وغريب لاعب ممتاز

مدرب الأهلي يتحدث عن منافسة الهلال على صدارة الدوري السعودي.

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه دائمًا يفضل الاحتفاظ بكلامه داخل غرفة الملابس مع اللاعبين، متحدثًا عن انتصار فريقه على الرائد.

الأهلي حقق الفوز على الرائد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة العاشرةَ، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فلادان قال خلال تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية: "شعرت بالحزن بسبب ركلة الجزاء التي تم احتسابها ضد الأهلي بخطأ فادح من الدفاع، وبين الشوطين تحدثت مع اللاعبين".

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المدرب الصربي تابع: "حديثي مع اللاعبين بين الشوطين كان على الاستهتار في الدفاع خلال كل مباراة، وهو الشيء الذي يجعلنا نهدر النقاط بكل سهولة".

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ميلويفيتش واصل: "تمكنا من تحقيق الفوز خلال الشوط الثاني، وأريد دائمًا أن أحتفظ بكلامي مع اللاعبين في غرفة الملابس، الأهم تحقق وهو الفوز والحصول على نقاط المباراة".

وعن المنافسة مع الهلال، قال مدرب الأهلي: "لا أتابع فارق النقاط في ترتيب الدوري الآن، ولكن علينا تحقيق الفوز في المباريات القادمة، لأن الدوري السعودي مازال طويلًا، والجميع يعمل بشكل جيد، وتحقيقنا الفوز في آخر مباراة بـ2020 شيء ممتاز للغاية".

واختتم ميلويفيتش تصريحاته قائلًا: "جميع لاعبي الأهلي لابد من أن يكونوا جاهزين للمشاركة، وعبد الرحمن غريب لاعب مميز للغاية، ونحتاج لخدماته الفترة القادمة".

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر برصيد 23 في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.