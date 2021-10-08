فكرة من خارج الصندوق .. السعودية تستغل اليابان للترويج لملف "آسيا 2027"

اللجنة المكلفة بالملف تقوم بعمل رائع

يبدو أن القائمين على ملف تنظيم السعودية لكأس آسيا 2027 لا يُفوتون أي شيء دون استغلاله للترويج للملف، حيث تتنافس المملكة مع قطر وإيران والهند على الفوز بحق تنظيم النسخة الـ19 من البطولة القارية.

كأس آسيا كانت قد انطلقت عام 1956 ولم تُنظم أبدًا في السعودية التي فازت باللقب 3 مرات ولا يتفوق عليها تاريخيًا سوى اليابان صاحبة الـ4 ألقاب، وقد نظمت كلًا من إيران وقطر البطولة مرتين سابقتين فيما لم تنل الهند كذلك هذا الشرف أبدًا.

ملعب الجوهرة المشعة استضاف يوم أمس مباراة السعودية واليابان في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 الذي سيُنظم في قطر، وقد استغلت اللجنة المسؤولة عن ملف استضافة كأس آسيا 2027 المباراة للترويج للملف بطريقة ذكية ومن خارج الصندوق.

كيف استغل القائمون على ملف تنظيم آسيا 2027 مباراة السعودية واليابان للترويج له؟

وزارة الرياضة السعودية كانت قد رفعت الطاقة الاستيعابية للمباراة بشكل استئنائي إلى 100%، وقد اكتظ استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة بالجماهير التي دعمت المنتخب السعودي جيدًا واحتفلت بفوزه بهدف فراس البريكان مساء أمس.

مشهد الملعب الممتلئ والجماهير الصاخبة لم يعد معتادًا في العالم خلال العامين الأخيرين بسبب جائحة كورونا والإجراءات الدولية لمكافحتها، ولذا خطف المشهد السعودي أنظار العالم واحتفت به الكثير من وسائل الإعلام العالمية.

حساب "السعودية 2027" على تويتر نشر مقطع فيديو سريع لامتلاء المدرجات بالجماهير السعودية وكتب معلقًا "لا أحد يتفوق على الجماهير السعودية حين يتعلق الأمر بالحضور والتشجيع. لهذا نحن نعد بملاعب دون مقاعد فارغة في السعودية 2027".

Saudi Arabian fans are unmatched when it comes to attendance and passion. That’s why we’re promising 𝐍𝐨 𝐄𝐦𝐩𝐭𝐲 𝐒𝐞𝐚𝐭𝐬 at #Saudi2027 🔥 pic.twitter.com/xDkOlH9QLt — Saudi 2027 (@saudi2027) October 8, 2021

يُشار إلى أن الحضور الجماهيري لمباراة السعودية واليابان يوم أمس تخطى حاجز الـ51 ألف متفرج حسبما أعلن على الشاشة الداخلية لملعب الجوهرة المشعة.

السعودية .. وجهة الأحداث العالمية في كرة القدم

باتت السعودية مؤخرًا وجهة مفضلة لإقامة الأحداث العالمية في الرياضة وكرة القدم خاصة، إذ استضافت خلال السنوات الأخيرة عدة نسخ من بطولتي السوبر الإسباني والسوبر الإيطالي.

واستضافت السعودية آخر نسختين من مباراة السوبر كلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين، وقد أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم رغبته في تنظيم النسخة القادمة من كأس العالم للأندية بعد اعتذار اليابان عن تنظيمها بسبب إجراءات مكافحة كورونا.

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