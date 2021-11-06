“فقدت الأمل في لاعبي مانشستر يونايتد.. لا فرص لنا مع هذه التشكيلة"

صبّ أسطورة مانشستر يونايتد، روي كين، غضبه على لاعبي الشياطين الحمر بين شوطي مباراة ديربي المدينة أمام مانشستر سيتي، معتبرًا أنه لا أمل في تحقيق أي شيء في ظل التشكيلة الراهنة والأخطاء الفادحة التي يرتكبها اللاعبون في أرض الملعب.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول من الديربي بملعب أولد ترافورد وسط أخطاء دفاعية كثيرة، حيث أحرز إيريك بايلي هدف المقدمة للضيوف عن طريق الخطأ في مرماه، ثم أهدى لوك شاو ودافيد دي خيا الهدف الثاني لبيرناردو سيلفا على طبق من ذهب.

لم يتمالك كين أعصابه أثناء وجوده في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة سكاي سبورتس، وأخذ في الهجوم على الجميع وبكل شراسة.

أسطورة مانشستر يونايتد في حديثه قال "انظروا إلى شاو ودي خيا، ما هي فرصتك في هذه المباراة؟ لقد استمر الأداء المخيب لمنهم لسنوات".

كما أضاف روي كين "لقد فقدت الأمل في هؤلاء اللاعبين، لا أفهم كيف أنهم لاعبين دوليين! لا أستطيع حتى الآن فهم كيف ندافع حقًا؟ كما أنني أسأل نفسي، هل صنع مانشستر يونايتد أي فرصة على مرمى سيتي في الشوط الأول؟ نحن نلعب بملعبنا".

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وأتم "إذا ما استمر الوضع هكذا فيمكن لنا أن نخسر بأربعة أو خمسة أهداف، مانشستر يونايتد في حاجة إلى تغيير جذري".

لحسن حظ المانيو، أخذ لاعبو مانشستر سيتي في إهدار الفرص السهلة، وخسر أصحاب الديار بهدفين نظيفين فقط، لتتواصل سلسلة النتائج المخيبة للآمال أمام الكبار التي كان أبرزها الخسارة بأولد ترافورد الأسبوع الماضي بخمسة أهداف نظيفة في ديربي شمال إنجلترا من ليفربول.

وتمثل ثنائية سيتي في يونايتد رقمًا قياسيًا سلبيًا للأخير، حيث فشل المانيو هكذا في الحفاظ على شباكه نظيفة بآخر 14 مباراة، وهو ثاني أسوأ رقم دفاعي للنادي على بعد 6 مباريات فقط من الرقم الأسوأ الذي يعود إلى عام 1955.

الجدير بالذكر أن الهزيمة تضع مستقبل سولشاير في مانشستر يونايتد على المحك، بعدما بات فريقه يحتل المركز الخامس برصيد 17 نقطة وبفارق 9 نقاط عن تشيلسي المتصدر.