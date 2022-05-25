"فعلوا معه مثل ألابا" وكيل ليفاندوفسكي يفسر رحيل نجوم بايرن إلى ريال مدريد وبرشلونة

فتح بيني زهافي وكيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي النار على إدارة بايرن ميونخ، قائلًا إنها من تتسبب في رحيل لاعبيها الأبر.

وقال زهافي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "روبرت (ليفاندوفسكي) هو رجل ناضج ويعرف ما يريد، تمامًا مثل ديفيد ألابا!".

زهافي هو وكيل النمساوي الدولي لاعب ريال مدريد، والذي أشير إليه بيد اللوم من جماهير بايرن ميونخ حول إقناع المدافع الأعسر بالرحيل عن قلعة البافاري.

وأضاف زهافي: "لست أنا من يجعله يتخذ قرارات خاطئة أو أن أحاول التأثير عليه، لست أنا أو أي شخص، لقد شعر بقلة الاحترام من إدارة بايرن ميونخ لأشهر، هذه هي الحقيقة".

وأكد: "بايرن ميونخ لم يخسر ليفاندوفسكي اللاعب فحسب، بل خسر روبرت الشخص!".

وكان المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش قد ألقى باللوم على زهافي نفسه في إقناع ليفاندوفسكي بالرحيل عن البافاري، مؤكدًا: "ليفاندوفسكي لديه وكيل يؤثر فيه بشكل غير حسن النية".

زهافي لم يترك تلك التصريحات تمر، إذ أكد: "لا أفعل شيئًا إلا تمثيل رغبات اللاعبين، هذه وظيفتي وهذا ما أقوم به في هذا المجال منذ 40 عامًا، لقد اشتركت في حفنة من أكبر المشاريع في العالم".

ويعد برشلونة أكثر المستهدِفين لضم ليفاندوفسكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، ويبدو أن الأمر لا تفصله سوى رتوش بسيطة مع تفاقم المشكلات بين اللاعب وناديه الذي يتبقى له في عقده معه عام واحد فقط.

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