فعلوا ما عجز عنه الرجال .. سيدات إنجلترا يحققن يورو 2022 للمرة الأولى في التاريخ!

منتخب إنجلترا للسيدات حقق لقب يورو 2022، بعد التفوق على منتخب ألمانيا، البطل التاريخي للمسابقة.

حقق منتخب إنجلترا للسيدات لقب بطولة يورو 2022، بعد الفوز على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف وحيد بعد التمديد لشوطين إضافيين، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية، لندن.

المنتخب الإنجليزي تمكن في التقدم بالهدف الأول عن طريق إيلا تون في الدقيقة 62 من عمر اللقاء، لكن لاعب الوسط الألمانية لينا ماجول تمكنت من فرض التعادل على أصحاب الأرض في الدقيقة 79، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبعد أن استمر التعادل في الشوط الإضافي الأول، ارتدت كلو كيلي ثوب البطولة في الدقيقة 110، بعد أن استغلت ركلة ركنية زاحمت خلالها الدفاع الألماني، وسددت كرة من داخل منطقة الست ياردات نحو المرمى، لتسجل هدف الفوز التاريخي لإنجلترا.

الفوز الأول!

يعد فوز منتخب إنجلترا للسيدات بلقب يورو 2022 تاريخيًا لعدة أسباب، الأول بالطبع هو أنه اللقب الأول في تاريخ "اللبؤات الثلاث" في البطولة.

المنتخب الإنجليزي للسيدات اكتفى في مناسبتين سابقتين بالحصول على المركز الثاني، وكان ذلك في نسختي 1984 و2009، بعد الخسارة من السويد في المرة الأولى، وأمام ألمانيا في المرة الثانية.

الفوز الإنجليزي، وكونه تحقق أمام ألمانيا بالذات، يعطي نشوة إضافية، خاصة وأن منتخب ألمانيا للسيدات هو البطل التاريخي لليورو برصيد ثمانية ألقاب.

كما تعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها منتخب ألمانيا للسيدات المباراة النهائية في اليورو، وهو إنجاز بالطبع يُحتسب للمنتخب الإنجليزي.

فعلوا ما عجز عنه الرجال!

المنتخب الإنجليزي للسيدات حقق إعجازًا تاريخيًا بكل المقاييس، والحقيقة أنه يمكن النظر إليه على أنه إنجاز مختلف للكرة النسائية في إنجلترا، بالنظر إلى التفوق على كرة الرجال.

منتخب سيدات إنجلترا حقق ما عجز عنه منتخب "الأسود الثلاثة" في يورو 2020، قبل عام واحد فقط.

المنتخب الإنجليزي وصل إلى يورو 2020، التي أقيمت في صيف 2021 بعد تأجيل لمدة عام بسبب جائحة كورونا.

لكن نجوم منتخب إنجلترا لم ينجحوا في الفوز على إيطاليا في المباراة النهائية، والتي أقيمت على ملعب "ويمبلي"، وسقطوا في ركلات الترجيح، ليفوز "الأتزوري" باللقب.

حينها كانت عبارة "It's Coming Home" والتي تعني بالعربية "إنه عائد إلى المنزل" في إشارة إلى الفوز الإنجليزي المحتم باللقب، منتشرة بشدة في وسائل الإعلام الإنجليزية.

لكن لاعبي المدرب جاريث ساوثجيت خذلوا الجمهور في النهائي، بعكس ما حدث من فريق السيدات أمام ألمانيا، ليحصد بذلك منتخب "اللبؤات" باللقب الأول في تاريخه.

ثقة جماهيرية!

يبدو أن ثقة الجماهير بفوز منتخب إنجلترا للسيدات كان أكبر بكثير من إمكانية تحقيق فريق الرجال للقب يورو 2020.

تلك الثقة تنعكس من الحضور الجماهيري الهائل الذي شهدت المباراة النهائية للبطولة.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كشف بشكل رسمي عن عدد الجماهير التي حضرت نهائي بطولة يورو 2022 للسيدات.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا وصل إلى 87 ألفًا و192 مشجعًا، وهو رقم قياسي تاريخي في نهائي اليورو.

ذلك الرقم لم يتحقق في نهائي يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا، حيث وصل عدد الجماهير في تلك المباراة إلى 67 ألف و173 مشجعًا، أي أقل بحوالي 20 ألف متفرج.

بالتأكيد الثقة الجماهيرية الإنجليزية كانت في أوجها، بالنظر إلى مشوار "اللبؤات" في البطولة، وانعكست الثقة في النهاية على الفريق الذي حقق اللقب.