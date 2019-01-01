محمد دياب يتوعد صلاح والمحمدي في الجزء الثاني من "678"

قضية عمرو وردة ستظهر في السينما

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد المؤلف والمخرج السينمائي محمد دياب نيته تناول قضية اللاعب عمرو وردة المثارة أخيرًا في الجزء الثاني من فيلم "678" الذي طرح خلال جزئه الأول قضية التحرش في مصر.

وكان عمرو وردة قد أثار الجدل بعدما سربت إحدى الفتيات محادثة تجمعها معه حاول خلالها التحرش بها، ومن ثم تضاعفت الأزمة بتسريب فتاة أخرى لمقطع فيديو غير أخلاقي للاعب المشارك مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا حاليًا.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد اللاعب من صفوف المنتخب، لكنه تراجع فيما بعد عقب اعتذار اللاعب وضغوطات من زملائه خاصة أحمد المحمدي ومحمد صلاح لمنحه فرصة ثانية والعفو عنه.

وانتقد دياب بشدة قرار إعادة اللاعب صاحب الـ25 عامًا لصفوف الفراعنة، كما وجه سهامه تجاه الثنائي صلاح والمحمدي مؤكدًا أنه سيتحدث عن موقفهم من "تأييد متحرش" خلال الجزء الثاني من فيلم 678.

مضيفًا عبر حسابه الرسمي على فيس بوك "شخصيًا قررت ان الموضوع ده هيبقي ٦٧٨ الجزء التاني، عشان لما صلاح و المحمدي يلاقوا اسمهم في كل مهرجانات العالم و جرايد العالم الفنيه مربوط بأنهم ايدوا متحرش يبقوا يعرفوا ان الله حق، و كل شخص مشهور هيفكر يشاركنا افكاره الرجعيه المدمره يفكر الف مره".

يُذكر أن فيلم 678 أنتج عام 2010 وعالج قضية التحرش في مصر، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب.