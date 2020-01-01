فضيحة جنسية وخرق لقواعد التباعد المجتمعي في معسكر منتخب إنجلترا

المشاكل في معسكر منتخب إنجلترا تتراكم على جاريث ساوثجيت المدير الفني للفريق.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن فضحية جنسية جديدة داخل معسكر منتخب إنجلترا المقام حاليًا لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية وخرق لقواعد التباعد المجتمعي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن عدد من نجوم الفريق قاموا باستقبال فتيات في غرف فندق الإقامة الخاص بالفريق في أيسلندا.

وذكر الصحفي في "ديلي ميرور" جون كروس، أن الأسماء المتورطة في تلك الفضيحة تضم الثنائي فيل فودين نجم مانشستر سيتي، وميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.

المزيد من الفرق

معجزة فاتي وأزمة إنجلترا .. عناوين الصحف 7 سبتمبر 2020

وبدأت المشكلة عندما نشرت إحدى الفتيات مقطع فيديو من وجودها في نفس الغرفة رفقة الثنائي فيل فودين وميسون جرينوود.

وكان فريق جاريث ساوثجيت قد تلقى انتقادات كبيرة تم توجيهها للاعب جيمس وارد الذي أفسد نقطة الجزاء في الدقيقة الأخيرة مما تسبب في إهدار أصحاب الأرض للتعادل.

وحذر ساوثجيت نجوم منتخب إنجلترا من عدم الالتزام خلال فترة المعسكر في تصريحات صحفية نقلتها الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق الفوز على نظيره أيسلندا بهدف نظيف مساء السبت سجله رحيم ستيرلينج في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا سيواجه نظيره الدنماركي مساء غدًا الثلاثاء في الجولة الثاني من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.