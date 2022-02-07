فضيحة جنسية تطيح بهدف برشلونة وآرسنال من أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي عن رحيل مديره الرياضي مارك أوفرمارس بصورة فورية عن منصبه، بعدما أرسل رسائل "غير مناسبة" لعدد من زميلاته في النادي.

وكشف أياكس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن القرار تم اتخاذه بعد مناقشات عديدة بين مجلس الإدارة، وحديثهم مع أوفرمارس.

رحيل أوفرمارس بهذه الطريقة المثيرة للجدل عن أياكس، قد يجبر الأندية التي كانت مهتمة بالحصول على خدماته، مثل آرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، على تقليل اهتمامها بالنجم الهولندي السابق، وربما التراجع تمامًا عن فكرة التعاقد معه.

ماذا حدث؟

وحسب بيان أياكس، فإن السبب الرئيسي في رحيل المدير الرياضي هو سلسلة من الرسائل غير اللائقة التي أرسلها أوفرمارس إلى العديد من الزميلات في العمل على مدى فترة طويلة من الزمن.

ويعمل أوفرمارس في منصب مدير شؤون كرة القدم في أياكس منذ صيف 2012، ومؤخرًا تم تمديد عقده حتى 30 يونيو 2026.

ماذا قال أوفرمارس؟

وفي بيان أياكس، عبر أوفرمارس عن ندمه على ما حدث، وقدم الاعتذار على ما بدر منه.

وقال أوفرمارس: "أشعر بالخجل، واجهت الأسبوع الماضي تقارير عن سلوكي، وكيف حدث ذلك للآخرين".

وأضاف: "لسوء الحظ لم أفهم أنني كنت أتخطى الحدود، لقد تم إيضاح ذلك لي في الأيام القليلة الماضية، ولا أرى خيارًا آخر سوى مغادرة أياكس".

وبالإضافة إلى ذلك، قال أوفرمارس: "أعتذر، بالتأكيد هذا السلوك غير مقبول لشخص في منصبي، أرى ذلك الآن أيضًا، لكن بعد فوات الأوان".

ماذا قالت إدارة أياكس؟

ومن جانبه، قال لين ميجارد رئيس مجلس الإشراف على أياكس: "هذا وضع مأساوي لكل شخص متورط بأي شكل من الأشكال، إنه أمر مدمر بالنسبة إلى النساء اللائي اضطررن للتعامل مع هذا السلوك".

وأضاف: "عندما سمعنا أخبارًا عن الأمر، تصرفنا على الفور، وتناولنا بعناية الخيارات، وتقييم أفضل ما يجب فعله، كل ذلك بالتشاور مع المدير التنفيذي فان دير سار، وبمساعدة خبير خارجي".

وأكمل: "ربما يكون أوفرمارس أفضل مدير كرة قدم حصل عليه أياكس، لقد قمنا بتحسين عقده وتمديده لسبب ما، لكن للأسف لقد تجاوز الحد فعلًا، لذا فإن استمراره في العمل معنا لم يكن خيارًا كما أدرك بنفسه".

واختتم ميجارد: "إنه أمر مؤلم للغاية بالنسبة إلى الجميع، أريد أن أعبر عن رغبتي في أن يحصل كل المعنيين على السلام والخصوصية لمعالجة هذا الأمر".

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