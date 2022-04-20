انتقد الإعلامي الرياضي تركي الحربي حال المنتخب السعودي، الذي كشفه اللاعبون القدامى، مؤكدًا أنه مع هذه الأوضاع لا يمكن أن ينجح الأخضر في كأس العالم.

السعودية إلى مونديال قطر 2022:

الأخضر السعودي سيشارك في الحدث العالمي في أواخر العام الجاري، للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

صعود كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، جاء كأول المجموعة، إذ حسموا الصعود في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية، بعدما فاز المنتخب الياباني أمام نظيره الأسترالي، لتصعد السعودية واليابان سويًا.

السعودية سبق وأن شاركت في خمس نسخ مونديالية سابقة أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

وأوقعت قرعة مونديال 2022 المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

لماذا انتقد الحربي أوضاع المنتخب السعودي؟

الإعلامي الرياضي قام بإعادة نشر تصريحات يوسف الثنيان؛ لاعب السعودية الأسبق، في برنامج "ذات"، التي أكد خلالها أنه تم إعادته لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأخيرة في كأس العالم 1998، باتصال هاتفي، بعدما أبعده المدرب عن التشكيل..

الثنيان قال: "قبل مباراة جنوب إفريقيا، جلسنا في غرفة الاجتماعات، وأعلن المدرب محمد الخراشي التشكيل وكنت أنا على مقاعد البدلاء كورقة رابحة، عدت لغرفة الفندق فرن الهاتف، وكان شخص لا أريد ذكر اسمه، قال لي (معقول لن تلعب؟ سأتواصل معك بعد قليل)، وبالفعل اتصل بي من جديد وأخبرني أن هناك اجتماع آخر، عاد كافة اللاعبين للغرفة، وأخبرونا أنني سأكون القائد في المباراة وعدت للتشكيل".

الحربي علق على الفيديو، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "فضيحة جديدة !! 1998 الثنيان : المدرب حطني احتياط وتلفون غير التشكيلة وخلاني اساسي وطلع السويد!!.

"2006 الدعيع : سامي جاني وقالي تبغى اتوسط لك تلعب بكرة!! هذا حال منتخبنا بكأس العالم وتبغونه يفلح !؟".

🔴 فضيحة جديدة !!

1998 الثنيان : المدرب حطني احتياط وتلفون غير التشكيلة وخلاني اساسي وطلع السويد!!

2006 الدعيع : سامي جاني وقالي تبغى اتوسط لك تلعب بكرة!!

هذا حال منتخبنا بكأس العالم وتبغونه يفلح !؟ pic.twitter.com/Sj1ZNDRWI0 — تركي الحربي 📰🖋 (@Turki_alharbi44) April 19, 2022

جدير بالذكر أنه في عام 98، ودع الأخضر المونديال بهزيمتين أمام الدانمارك (1-0)، وفرنسا (4-0)، وتعادل أمام جنوب إفريقيا (2-2).

وفي نسخة 2006، ودع من الدور الأول أيضًا بهزيمتين أمام أوكرانيا (4-0)، وإسبانيا (1-0)، وتعادل أمام تونس (2-2).

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