فضيحة جديدة في أمم إفريقيا .. المنظمون لا يعرفون النشيد الوطني لموريتانيا!

شهدت مراسم انطلاق مباراة موريتانيا وجامبيا، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة للكاميرون، موقفًا محرج للمنتخب الموريتاني بسبب عدم عزف النشيد الوطني له.

ويلتقي المنتخب الموريتاني بنظيره الجامبي مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السادسة، والتي تضم أيضًا منتخبي تونس ومالي ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ماذا حدث في مباراة موريتانيا وجامبيا؟

قبل انطلاق المباراة، تواجد لاعبي المنتخبين في أرضية الملعب، وذلك من أجل حضور مراسم انطلاق المباراة، بعزف النشيد الوطني للمنتخبين.

وفي واقعة غريبة، تم عزف نشيد خاطئ للمنتخب الموريتاني، حيث كان النشيد القديم لهم، وسط ذهول للاعبي المنتخب الموريتاني، ثم بعدها تمت بعض المحاولات لعزف النشيد الجديد، ليتم عزف نشيد قديم آخر لموريتانيا.

وبعد محاولات فاشلة، تم عزف النشيد الوطني الجامبي قبل انطلاق المباراة، لتنطلق المباراة دون عزف نشيد منتخب موريتانيا في فضيحة جديد ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ماذا حدث في فضيحة مباراة تونس ومالي؟

اعترض الجانب التونسي على إطلاق الحكم صافرته معلنًا نهاية المباراة قبل الدقيقة 90، ليقرر سيكازوي إعادة اللاعبين من غرف خلع الملابس لاستكمال المباراة.

المنتخب التونسي يتمسك بإعادة المباراة كاملة، بينما رفض المنتخب المالي العودة مجددًا للملعب، معتبرًا أن المباراة انتهت فور إطلاق سيكازوي صافرته.

ويسعى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حاليًا لإقناع المنتخبين للعودة إلى أرضية الملعب، لاستكمال الدقائق المتبقية من المباراة، وسط اعتراض من الطرفين.

واتجه المنتخب المالي في النهاية إلى أرضية الملعب، دون تواجد المنتخب التونسي، وسط مهزلة لم تشهدها ملاعب كرة القدم من قبل!

وأطلق الحكم الرابع الذي شارك بدلًا من سيكازوي صافرة نهاية المباراة سط غياب المنتخب التونسي الذي رفض العودة مرة أخرى، باعتباره منسحب من المباراة.

والمنتخب التونسي مازال متمسكًا بموقفه وحقوقه في المباراة، ويطالب بإعادة المباراة كاملة، ويطالب بتنفيذ اللوائح والقوانين.

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