فضيحة جديدة.. حفلات حنسية لرونالدينيو في إقامته الجبرية

رونالدينيو يقضي ليالي الإقامة الجبرية مع عارضات الأزياء

ذكرت وسائل إعلام في باراجواي أن رونالدينيو يقضي ليالي مع فتيات وعارضات أزياء في فندق الإقامة الجبرية الذي يقيم فيه حاليًا.

وكان رونالدينيو قد وضع رهن الإقامة الجبرية في فندق في العاصمة أسونسيون على ذمة قضية تزوير جواز سفر والدخول به أراضي البلاد.

وحول ذلك، وكما أكدت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية نقلًا عن وسائل إعلامية في باراجواي، فقد قام بعض رجال الأعمال بتسهيل وصول فتيات إلى مقر إقامة النجم البرازيلي السابق.

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وأفادت الصحيفة أن هناك بعض الشهود لتأكيد القصة، حيث أن هناك فتاتين على الأقل تدخلان الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه.

وقال أحد الشهود لموقع جوي: "إنهما يشربان كثيرًا وأعتقد أنهما من عارضات الأزياء لأنهن يرتدين ملابس أنيقة للغاية، كما يحضرن في شاحنات فخمة.

ويتوجهون فورًا إلى جراج السيارات وينزلون أمام الفندق ويقضون ليلتهم، إنهم يرقصون ويؤدون الكاريوكي حتى الساعات الأولى من الصباح.

ووفقًا لمصدر مجهول، فإن رونالدينيو وشقيقه يفعلون ذلك بمساعدة خارجية من بعض رجال الأعمال، أولئك الذين يتصلون بالفتيات لإحضارهن، ويدفعون لهن الأموال ثم يغادرون، حيث أن رونالدينيو وشقيقه لا يدفعان شيئًا.

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يذكر أن رونالدينيو محبوس في باراجواي منذ بداية إبريل الماضي بسبب قضية التزوير التي كشفت بسهولة نظرًا لشهرة النجم البرازيلي.