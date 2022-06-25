فضيحة جديدة .. بارتوميو متهم بالكذب بتكاليف مشروع كامب نو

قام بإخفاء بعض المعلومات الهامة

تتوالى الكوارث والفضائح على حقبة جوسيب بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة، وهذه المرة مع تكاليف تجديد كامب نو.

بارتوميو غادر النادي الكتالوني العام الماضي بعد إجراء الانتخابات المبكرة، ليأتي بدلًا منه الرئيس الحالي جوان لابورتا.

وبعد رحيله عن كامب نو، انتشرت العديد من الأنباء حول تورط بارتوميو في بعض التصرفات والقضايا المشبوهة، كان أبرزها فضيحة "بارسا جيت" التي كشفت تورطه في التعاقد مع شركة للإساءة لبعض اللاعبين بالفريق واستهداف أشخاص بعينهم.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "ARA" فإن هناك فضيحة أخرى، متعلقة بتكاليف مشروع تجديد ملعب كامب نو معقل النادي والمعروف بـ"إسباي برشلونة".

وكان الرئيس السابق قد اقترح هذه العملية في 2016 بميزانية قدرها 600 مليون يورو ووافق عليها، ولكن التقرير الذي نشرته الشبكة كشف كذبه.

وتزعم الملفات والوثائق المحذوفة أن بارتوميو ومجلس إدارته، قد تم إبلاغهم عن طريق الخبراء أن العمل سيكلف 30% على الأقل أكثر من قيمة الـ600 مليون يورو لكن المعلومات تم إغفالها.

G⚽AL OF THE DAY

🇫🇷 #OTD 1️⃣5️⃣ years ago, Thierry Henry signed for Barça

🏆 The rest is history pic.twitter.com/UorCS1NbCe — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 25, 2022

وتعرض الرئيس الحالي جوان لابورتا للعديد من الانتقادات بسبب تكاليف العمل بهذا المشروع، مما أدى إلى إعادة تقييم الخطة بشكل كامل، لتصبح التكلفة أقرب إلى 1.5 مليار يورو وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الميزانية التي خصصها بارتوميو.

جدير بالذكر أن برشلونة من المقرر انتقاله للعب بشكل مؤقت خارج كامب نو الموسم المقبل، على أمل العودة له مرة أخرى بنسخته المحدثة في المستقبل، وسط مخاوف من تأثر المشروع بالأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا.

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