فصل جديد في الحرب الباردة بين نيمار وباريس سان جيرمان

مشاكل البرازيلي في باريس مستمرة..

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن فصل جديد في الحرب الباردة القائمة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا، وناديه باريس سان جيرمان.

نيمار، اشتكى من ابتعاده عن نسق المباريات، عقب مشاركته في خسارة البي إس جي أمام بوروسيا دورتموند (2-1) الأسبوع الماضي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "ليكيب" كشفت رفض نيمار التدرب عقب مباراة سان جيرمان وديجون في كأس فرنسا، بسبب تصريحات مدربه توماس توخيل، التي رفض فيها تأكيد اعتماده على الدولي البرازيلي أمام دورتموند.

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نيمار، في اليوم التالي من هذه المباراة، تدرب اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة ديجون، إلا أن الدولي البرازيلي رفض خوض التدريبات مفضلاً الراحة، رغم جاهزيته.

وتعرض نيمار لإصابة في الضلوع خلال مواجهة مونبلييه، مطلع هذا الشهر، ضمن منافسات الدوري الفرنسي، ليغيب بعدها عن مباريات البي إس جي، قبل أن يعود خلال مواجهة دورتموند.

ويستضيف البي إس جي، نظيره الألماني، على ملعب "بارك دي برانس"، بمباراة الإياب، في 11 مارس المقبل.