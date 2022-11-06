فشل 4 أندية في الحصول على دعم وزارة الرياضة

حرمان 4 أندية من 20 مليون ريال

فشلت 4 أندية في دوري روشن للمحترفين، في تحقيق النسبة المطلوبة لاستيفاء متطلبات الحوكمة، والتي تؤهلها للحصول على دعم إضافي من وزارة الرياضة.

وأضافت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن هناك ناديين في العاصمة الرياض، بالإضافة إلى نادٍ بالمنطقة الشرقية وآخر من الغربية، لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة البالغ 5 ملايين ريال لكل نادٍ.

وأصبح الآن هناك 12 ناديًا من أندية دوري روشن للمحترفين مؤهلين للحصول على الدعم الوزاري، على إثر حصولها على نسبة تقييم تزيد عن الحد الأدنى المقرر 6 نقاط من أصل 7.

وتمت الحوكمة في هذا الربع وفقًا لمعايير محددة ومرتبطة بالاستراتيجية والقيادة والإدارة المالية والإدارة والتشغيل ومسؤولية أصحاب المصالح والالتزام والتحكم والرقابة.

وأعلنت وزارة الرياضة خلال شهر يوليو الماضي، عن استراتيجية دعم الأندية في الموسم الرياضي 2022-2023، والتي تهدف إلى زيادة واستمرار استدامة الأندية الرياضية ماليًا وإدارية في المملكة.