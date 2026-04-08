كان سايل لارين مهمًا من جديد لساثهامبتون مساء الثلاثاء بتسجيله هدفًا، حيث فاز الفريق بنتيجة 1-5 على منافسه المباشر ريكسهام. المهاجم المعار سابقًا من فينورد بدأ يستعيد مستواه تدريجيًا مع ساثهامبتون الذي يعيش فترة تألق، وذلك بعد رحيله عن روتردام.

يمكن القول إن الارتباط بين لارين وفينورد لم يكن ناجحًا إلى حد كبير. فقد استُعير المهاجم الكندي في صيف 2025 من ريال مايوركا، لكنه غادر بعد نصف عام فقط ناديه الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في دوري «فيريندن لوتيري» الهولندي.

وخاض الدولي الكندي، الذي مثل بلاده في 88 مباراة، ما مجموعه 15 مباراة بقميص فريق روبن فان بيرسي، سجل خلالها هدفًا واحدًا. وفي مباراة الدوري الأوروبي أمام باناثينايكوس أحرز المهاجم الهدف الثالث (3-1) في الدقائق الأخيرة.

وبعد أن لعب نحو 400 دقيقة بقميص فينورد، انتهى التعاون بين لارين والنادي. وكانت وجهته التالية نادي ساثهامبتون من دوري التشامبيونشيب، وهي خطوة جلبت له حتى الآن فوائد مؤكدة.

وفي 13 مباراة، لعب خلالها قرابة 300 دقيقة أكثر مما لعبه مع فينورد، هز لارين الشباك خمس مرات وقدم تمريرة حاسمة واحدة. ويوم الثلاثاء سجل هدف 3-1 في مباراة ريكسهام.

وفي بداية اللقاء كان الكندي قريبًا من التسجيل عندما ارتطمت ضربته الرأسية بالعارضة. لكن بعد مرور ساعة من اللعب استغل هفوة عند خط منتصف الملعب، وانطلق في ركضة طويلة قبل أن يسدد الكرة بهدوء إلى الشباك. وهكذا ظفر المهاجم بهدفه.

وقال عقب المباراة عن هدفه: «بمجرد أن عرفت أن الكرة قادمة نحوي، انطلقت فورًا. قد يبدو الأمر وكأنه استغرق وقتًا طويلًا، لكنه ليس كذلك. كان هناك شيء واحد فقط في ذهني: وضع الكرة في الشباك، وقد نجحت في ذلك».

فريقه يعيش على أي حال حالة ممتازة. في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم التغلب على أرسنال في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وإضافة إلى ذلك فإن فريق توندا إيكرت – الذي خلف ويل ستيل المُقال في نوفمبر – لم يُهزم منذ منتصف يناير. يحتل ساوثهامبتون الآن المركز السادس، وهو مركز يضمن لهم المشاركة في الأدوار الإقصائية.