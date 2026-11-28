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كسر المهاجم البرازيلي فيتور روكي صمته بشأن الفترة المضطربة التي قضاها مع برشلونة، كاشفًا عن غياب التواصل من الجهاز الفني، وهو ما عرقل اندماجه. ووصل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى كامب نو وسط توقعات كبيرة، لكنه عجز عن حجز مكان ثابت في التشكيلة قبل أن يعود في نهاية المطاف إلى وطنه.

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الإصابات والعزلة تبدد حلم روكي في كتالونيا

انضم روكي إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو باراناينسي في يناير 2024 وهو في الثامنة عشرة من عمره، لكن مسيرته في كتالونيا سرعان ما تعثرت. فقد سجل هدفين في 16 مباراة، قبل أن ينتقل إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، ثم يعود إلى البرازيل بشكل نهائي عبر بوابة بالميراس في فبراير 2025.

وفي مقابلة مع صحيفة آس، كشف المهاجم أن إصابة في المفصل الليفي تعرض لها قبل مغادرة البرازيل ولم يخضع بسببها لعملية جراحية، أعاقته منذ يومه الأول. فقد وصل إلى إسبانيا وهو يعاني آلامًا حادة، وقضى جزءًا كبيرًا من فترته الأولى في جلسات العلاج الطبيعي بدلًا من المنافسة بكامل جاهزيته البدنية.

روكي يتحدث عن اللعب رغم الألم وصمت الجهاز الفني

وأوضح روكي أن تحقيق حلم الانتقال تحول إلى تجربة صعبة لأنه دخل كامب نو وهو يحمل إصابة لم تُعالج.

«ذهبت إلى برشلونة وأنا في الثامنة عشرة. كان ذلك حلمًا تحقق: اللعب لواحد من أكبر الأندية في العالم»، قال روكي. «كان الأمر صعبًا بعض الشيء. ذهبت إلى هناك وأنا مصاب في المفصل الليفي، وكان يجب أن أخضع لعملية جراحية بسببها في أتلتيكو باراناينسي لكنني لم أفعل. وصلت وأنا أعاني ألمًا كبيرًا، بل كبيرًا جدًا في الحقيقة.

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«خلال تلك الفترة كنت أخضع للعلاج الطبيعي، محاولًا الوصول إلى أفضل حالة ممكنة، لكننا في النهاية لم ننجح في ذلك. لم أتمكن من تقديم أداء على أعلى مستوى في كرة القدم، وأعتقد أن ذلك كان جزءًا من المسيرة. أعلم أن الله قد قدّر كل شيء، نعم. الأمور لم تنجح هناك فحسب. بعد ذلك ذهبت إلى بيتيس ولم أتمكن من تقديم المستوى المطلوب هناك أيضًا. لكنني اليوم في بالميراس أشعر بالارتياح، وأشعر وكأنني في بيتي. الناس ساعدوني كثيرًا، والحمد لله أنا سعيد».

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المباريات التالية بالميراس كوبا ليبرتادوريس 15:00 EST

نفاد صبر أوروبا مع المواهب الشابة القادمة من أمريكا الجنوبية

كما انتقد روكي غياب الصبر والتواصل من الأجهزة الفنية مع اللاعبين الشباب الوافدين الذين يحاولون التأقلم مع لغة جديدة.

وتابع: «يعتقد الناس أننا عندما نصل كلاعبين شباب، يجب أن نبدأ اللعب بنسبة 100% على الفور، ونقدم كل ما لدينا ونلعب أفضل كرة قدم، لكن الأمور لا تسير هكذا. الأمر يحتاج إلى صبر. أحيانًا لا نحصل على الوقت الذي نحتاجه للاستقرار. نحن صغار جدًا في السن، والتحدث بلغة جديدة أمر صعب حقًا.

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«أحيانًا يكون من المهم أن تحظى بدعم المدرب "تشافي هيرنانديز"، وعندما ذهبت إلى برشلونة لم يكن لدي ذلك. بالكاد كانوا يتحدثون معي، أتفهم؟ لذلك أعتقد أنه يجب أخذ ذلك في الاعتبار، فكثير من الناس لا ينظرون إلى الأمر بهذه الطريقة، بل يعتقدون أنه يجب أن تكون جاهزًا منذ الدقيقة الأولى».

وتعكس معاناة روكي عقبة أوسع تواجه المراهقين القادمين من أمريكا الجنوبية الذين ينتقلون مبكرًا إلى الدوري الإسباني، إذ يخوض كل من فرانكو ماستانتونو وإندريك بدورهما معركة من أجل الحصول على دقائق لعب منتظمة.

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وبعيدًا عن الملعب، ساعده اثنان من زملائه المخضرمين في برشلونة على تجاوز العزلة. وأضاف روكي: «كنت أقضي وقتًا طويلًا مع رافينيا، الذي ساعدني بشكل هائل. إنه شخص رائع، وقدّم لي يد العون طوال المسيرة بأكملها. رونالد أراوخو، الذي يلعب الآن في ليفربول، كان شخصًا آخر ساعدني كثيرًا أيضًا، وأنا أكنّ له محبة كبيرة».

طي الصفحة في بالميراس قبل نهائي كوبا ليبرتادوريس

ورغم أن تجربته الأوروبية جاءت دون التوقعات، فقد تقبّل روكي النتيجة ويركز على استعادة زخمه في البرازيل. واعترف قائلًا: «بالطبع ما زلت أشعر ببعض الندم، لكنني أعتقد أنه في كرة القدم لا ينبغي أن تتوقف عند ذلك طويلًا. إنه أمر تصالحت معه بالفعل، وأنا الآن سعيد هنا في بالميراس. هذا هو الأهم. الآن حان الوقت لكتابة فصل جديد».

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وتتجه الأنظار الآن إلى نهائي كوبا ليبرتادوريس مساء السبت، حيث يستعد روكي وبالميراس لمواجهة إستوديانتس. وبعدما حلّ بالميراس وصيفًا خلف غريمه فلامنجو في الموسم الماضي، يخوض الفريق نهائيه الثاني على التوالي سعيًا إلى الذهاب خطوة أبعد هذه المرة.