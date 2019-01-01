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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

فشل صفقة دي يونج يقرب فينجر من باريس سان جيرمان

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اللاعب كان قريباً من النادي الفرنسي ولكن رحل إلى برشلونة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان غاضبة بسبب فشل التعاقد مع نجم أياكس فرينكي دي يونج وفوز برشلونة بالصفقة، وتفكر في تغيير محتمل على صعيد المدير الرياضي.

وكان اللاعب قريباً من صفوف بطل فرنسا، ولكن نجحت إدارة برشلونة في تغيير وجهته بعد رحلة خاصة لإقناعه، وتم توقيع العقد الأيام الماضية رسمياً.

وكشفت "بي إن الأمريكية" أن إدارة النادي الباريسي بإدارة ناصر الخليفي تحمل أرتورو هنريكي، المدير الرياضي، مسؤولية فشل الصفقة ورحيله لبرشلونة.

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وأفاد التقرير أن فشل هنريكي في ضم دي يونج وعدم نجاحه في إقناع أدريان رابيو بالتجديد سيدفع النادي الباريسي لإقالته في الساعات المقبلة من منصبه.

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وأشارت الصحيفة أن تم طرح اسم أرسين فينجر لشغل المنصب في حال إقالة هنريكي، على الرغم من حديث المدير الفني الفرنسي عن عزمه العودة للتدريب قريباً.

ولم يتولى فينجر أي منصب منذ رحيله عن تدريب أرسنال نهاية الموسم الماضي، واكتفى بالعمل في التحليل التلفازي، ويرتبط بعلاقة قوية مع إدارة النادي الفرنسي والخليفي.

ويحتل بي إس جي صدارة الدوري المحلي بأريحية بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ويملك مبارتين مؤجلتين.

 

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