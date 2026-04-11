فرينكي دي يونغ يفاجئ عند عودته مع نادي برشلونة: «نادراً ما ترى هذا منه»

سجّل فرينكي دي يونغ يوم السبت عودته مع برشلونة في ديربي المدينة أمام إسبانيول (4-1). دخل الدولي الهولندي بحماس ولم يحتج سوى بضع دقائق لتسجيل تمريرة حاسمة. محلل زيغو سبورت رونالد دي بور مُعجب بلاعب الوسط.

قدّم برشلونة شوطاً أولاً سهلاً ودخل غرف الملابس متقدماً 2-0. وفي الشوط الثاني بدا أن تركيز برشلونة كان منصباً في الغالب على إياب دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

عاد إسبانيول إلى المباراة، وسجّل هدف تقليص الفارق بعد لحظة غفلة من برشلونة عند رمية تماس، وحصل على فرص لإضافة المزيد، قبل أن ينجح صاحب الأرض، بعد عودة دي يونغ في الدقيقة 84، في توسيع الفارق في النهاية إلى فوز 4-1.

يبدأ دي بور قائلاً: "في الدقائق العشر الأخيرة أصبح الأمر ممتعاً عندما دخل فرينكي إلى الملعب". "لقد جلب بعض الطاقة إلى الفريق. إنه في النهاية قائد حقيقي، فرينكي".

"كان الأمر متوتراً للحظة. إذا نظرت أيضاً إلى هدف إسبانيول 2-1، فسترى أنهم كانوا نائمين حقاً في برشلونة. المساحات التي تركوها... لا يُصدق".

"انظروا"، يعلّق دي بور على لقطات هدف 2-1. "لا يوجد أحد فعلاً يقوم بالرقابة. كل الوقت، وحيد تماماً. هذا لا يمكن بالطبع. كان من الممكن أن تتعرض لضرر".

"شعرت أن الأمر تغيّر عندما دخل فرينكي إلى الملعب. بدأ يقاتل ويسحب الفريق، ويجري في العمق حتى من دون كرة، وقد رأيت ذلك أيضاً في الهدف بالطبع. هنا ينطلق في العمق، وهذا نادراً ما تراه من فرينكي، أن يقوم بتلك الركضات في الخط الأمامي".

راوغ دي يونغ حارس المرمى ماركو دميتروفيتش وانتظر بضع ثوانٍ، قبل أن يمرر في النهاية لصاحب الهدف راشفورد. وقال دي بور: «لا بد أن أقول إن راشفورد أنهاها ببراعة. فرينكي كان يبحث بالطبع عن شخص يمكنه إنهاء الكرة. فكر أولاً: سأمررها ليامال. جاءت الكرة متأخرة قليلاً خلف راشفورد، لكنه أنهاها بشكل رائع»، بحسب دي بور.

عودة دي يونغ تأتي في توقيت جيد لبرشلونة، الذي ينافس على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكذلك للمنتخب الهولندي. بعد نحو شهرين سينطلق كأس العالم 2026. وكان دي يونغ قد اضطر لغياب فترة التوقف الدولي السابقة بسبب إصابة في أوتار الركبة.