حقق نادي برشلونة يوم السبت فوزًا في ديربي المدينة أمام إسبانيول. وسجّل فيران توريس ثنائية منحت الفريق تقدمًا 2-0 عند الاستراحة. وفي الشوط الثاني بدا الأمر وكأنه انتظار لانتصار كاسح، لكن إسبانيول قاتل للعودة وجعلها مباراة في النهاية: 4-1. واستفاد برشلونة بهذا الفوز من تعثر ريال مدريد، الذي لم يتجاوز جيرونا يوم الجمعة (1-1). الفارق الآن تسع نقاط، مع تبقي سبع مباريات.

وقبل صافرة البداية كانت هناك أخبار سارة لبرشلونة، إذ عاد فرينكي دي يونغ إلى قائمة المباراة للمرة الأولى منذ 22 فبراير. الدولي الهولندي، الذي عانى من إصابة في أوتار الركبة، كان سيعود للمشاركة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

بينما ينجح إسبانيول في ملعبه RCDE عادةً في جعل الديربي مثيرًا، يكون الأمر مختلفًا غالبًا في كامب نو. ويبدو أن ذلك ينطبق أيضًا على هذه النسخة، إذ سيطر أصحاب الأرض تمامًا على الشوط الأول.

كان الهدف الافتتاحي مسألة وقت، وقد جاء بالفعل في الدقيقة التاسعة. أرسل لامين يامال كرة عرضية من ركلة ركنية، وكان محظوظًا لأن ماركو دميتروفيتش، حارس إسبانيول، ارتمى تحت الكرة تمامًا. واستفاد توريس بضربة رأس متقنة عند القائم الثاني: 1-0.

وفي منتصف الشوط الأول جاء الهدف الثاني أيضًا، وكان يامال مرة أخرى وراءه. بوجه قدمه الخارجي مرّر توريس في العمق في التوقيت المثالي. وانطلق الإسباني خلف المدافع ودفع الكرة برفق ولكن بدقة إلى الزاوية البعيدة: 2-0.

أظهر إسبانيول بعد الاستراحة جرأة أكبر بكثير، وتُوِّج ذلك بهدف تقليص الفارق عن طريق بول لوزانو. ثم أهدر برشلونة عدة فرص، وكان عليه أن يشكر خوان غارسيا على عدم تمكن إسبانيول من إدراك التعادل.

ومع اقتراب نهاية المباراة، ابتعد برشلونة في النتيجة أخيرًا. فاز يامال بصراع سرعة مع دميتروفيتش واحتفل قبل أن يدفع الكرة في مرمى خالٍ. وفي هدف 4-1 لعب دي يونغ دورًا رئيسيًا، إذ انتظر بضع ثوانٍ قبل تمرير الكرة ثم اختار ماركوس راشفورد. وأنهى الإنجليزي الكرة بمهارة من الاستدارة.