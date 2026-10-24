فرينكي دي يونج قبل الكلاسيكو: أعرف لماذا تنتقدني الجماهير.. وهذا هو حلمي الأكبر!

قبل مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، تحدّث فرينكي دي يونج بصراحة عن وضعه في برشلونة. فبعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، يخوض لاعب الوسط البالغ من العمر 29 عاماً صراعاً لاستعادة مكانه في تشكيلة هانزي فليك. وفي حديثه إلى Ziggo Sport، تناول الدولي الهولندي المنافسة على المراكز، وطموحاته، والانتقادات التي تعرّض لها مؤخراً.

تعرّض دي يونج لإصابة مزعجة في الركبة أثناء لعبه مع منتخب هولندا في كأس العالم، وقضى أشهراً بعيداً عن الملاعب. والآن بعد عودته إلى قائمة برشلونة في المباريات، يجد نفسه في صراع من أجل الحصول على دقائق لعب. فالمنافسة في خط وسط برشلونة شرسة بشكل خاص هذا الموسم، ويعود ذلك جزئياً إلى قدوم رودري. يقول اللاعب السابق لأياكس: "المنافسة قوية جداً، لكن هذا ما يجعلها مثيرة للاهتمام بالنسبة لي".

ورغم هذه المنافسة، يبدي دي يونج ثقته في أنه سينال ما يكفي من وقت اللعب. ويقول لاعب الوسط، الذي يفضّل اللعب في مركز رقم ستة أو ثمانية لأنه يريد أن يكون قريباً من الكرة كثيراً: "أعتقد أنني أنتمي إلى هناك أيضاً، وأشعر أنني قادر على اللعب هناك. ومن ألعب إلى جانبه لا يعنيني كثيراً".

ويبقى الفوز بدوري أبطال أوروبا طموحاً كبيراً لدي يونج مع برشلونة. ويقول: "هذا شيء ما زال عليّ تحقيقه في مسيرتي. إنه هدف كبير جداً، حلم، أمنية". ويعتقد الهولندي أن برشلونة يملك ما يكفي من الجودة للفوز بهذه المسابقة الكبرى، لكنه يشدّد على أن التفاصيل وقليلاً من الحظ قد يحسمان مواجهات الأدوار الإقصائية.

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في الوقت الحالي، يركّز دي يونج على العودة إلى أرض الملعب، ربما يوم الأحد في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد. فإصابة الركبة التي تعرّض لها في كأس العالم لم تبدُ خطيرة في البداية، لكنها أبعدته في النهاية أشهراً. وقد عاد إلى القائمة أمام ريال بيتيس وباريس سان جيرمان، لكن فليك قرّر عدم إشراكه.

ويعتقد دي يونج أنه بات جاهزاً لخوض المباريات من جديد. ويقول: "أعتقد أنني أظهرتُ في التدريبات أنني جاهز. آمل أن أنال بعض الدقائق يوم الأحد". وقد أثار غيابه الطويل انتقادات من جماهير برشلونة التي رأته يلعب مع منتخب هولندا في كأس العالم.

ومع أن دي يونج يتفهّم تلك الانتقادات، فإنه يرى نمطاً متكرراً. ويقول: "كان الأمر دائماً كذلك، فمعظم الانتقادات الموجّهة إليّ، أو معظم الضجيج، يأتي عندما لا أكون موجوداً، عندما لا أستطيع لعب كرة القدم. وقد حدث ذلك مرة أخرى هذه المرة، وأنا أتفهّم جيداً من أين يأتي. أتفهّم الجماهير تماماً: فهم يرونني ألعب مع المنتخب الوطني وليس مع الفريق الذي يشجّعونه".