فريق ميامي يتوج بلقب كأس نيوم الشاطئية لكرة السلة FIBA 3x3

في جولة عالمية جديدة لكرة السلة FIBA 3x3 بمدينة نيوم المستقبلية في المملكة العربية السعودية، توج فريق ميامي من الولايات المتحدة بلقب البطولة، بعد مباراة نهائية قوية تغلب فيها على فريق ليمان الصربي بنتيجة 22-19.

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وعاد فريق ميامي بهذا الانتصار إلى الصدارة، حيث كان آخر فوز له في محطة إدمونتون في يوليو الماضي، وتمكن الفريق من استعادة مستواه المتميز وتحقيق النصر في نيوم بعد اقترابه من الفوز في المحطات الأخيرة.

وعلى جانب آخر، استطاع فريق الزلاق من البحرين إحراز لقب كأس السيدات، مضيفاً نجاحاً عربياً إلى الحدث.

وأشاد ديلان ترافيس، نجم فريق ميامي، بالأجواء الفريدة التي صاحبت فوز فريقه ببطولة نيوم للألعاب الشاطئية، وصرح: "كانت هذه التجربة الطريقة المثلى لإنهاء رحلتنا الطويلة. وجعلنا مجتمع نيوم نشعر بترحيب كبير، مع ضيافة ممتازة وطعام رائع، وكان المعسكر مليئًا بالأنشطة الممتعة".

وأضاف: "شعرت كأنني عدت إلى أيام الجامعة، مستمتعاً بتجارب جديدة مثل الغوص والتجديف، وصنعنا ذكريات لا تُنسى بفضل هذه البطولة ومدينة نيوم. ملعب نيوم وأجواء الجمهور كانا من الأفضل في مسيرتي الاحترافية في كرة السلة الثلاثية، وأتطلع للعودة الموسم المقبل".

واستقطبت بطولة نيوم لكرة السلة، والتي اتسمت بإيقاعها السريع وأجوائها الحماسية، حشودًا ضخمة للمرة الثالثة على التوالي، مما يرسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية لاستضافة فعاليات رياضية كبرى.

وقد ساهمت رياضة كرة السلة 3x3، كأولى الرياضات الجماعية عالميًا، في زيادة انتشار اللعبة في المملكة ومنطقة الخليج، مؤكدةً على الدعم الكبير الذي توليه المملكة للرياضات العالمية وتجاربها الرياضية المتنوعة.

وأكد جان باترسون، المدير العام لنيوم للرياضة، على التطور الكبير الذي شهدته بطولة FIBA 3x3 منذ انطلاقها في نيوم خلال الألعاب الشاطئية الأولى عام 2022، مشيراً إلى أن هذه المسابقة قد تطورت من حدث Super Quest إلى تحدي العام الماضي، وصولاً إلى النسخة الحالية التي استضافت جولة FIBA العالمية، والتي تمثل قمة رياضة كرة السلة FIBA 3x3.

وقال باترسون: "يعكس هذا التقدم التزام نيوم بتقديم فعاليات رياضية عالمية المستوى، بدعم من شركاء دوليين، وتطوير مجتمع حيوي حول كرة السلة. نحن فخورون بأن تكون نيوم الوجهة التي تحتضن مثل هذه البطولات العالمية، والتي تعزز من مكانتنا كمنصة رياضية متميزة وجاذبة".

من جهته أعرب أليكس سانشيز، المدير العام لـ FIBA 3x3، عن سعادته بنجاح الجولة العالمية في المناظر الخلابة لنيوم، حيث قال: "يسعدنا رؤية جاذبية رياضتنا تتنامى في السعودية، وخاصةً مع دخولنا العام الثالث من استضافة كرة السلة 3x3 في نيوم. نتطلع إلى مواصلة شراكتنا مع نيوم لجلب المزيد من الفعاليات العالمية في هذه الرياضة إلى هذه الوجهة الفريدة".

يعكس نجاح جولة FIBA 3x3 العالمية في نيوم 2024 التزام نيوم في دعم شغف السعودية المتزايد بكرة السلة، حيث تساهم البطولة في توفير منصة تطوير مذهلة للمواهب المحلية، كما تلهم الجيل القادم من نجوم كرة السلة 3x3.