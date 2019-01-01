فريق مارادونا يفشل في الصعود للدرجة الأولى بسبب الوقت الإضافي

فريق دورادوس دي سينالوا الذي يدربه أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا يفشل في الصعود للدرجة الأولى المكسيكية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض فريق دورادوس دي سينالوا الذي يدربه أسطورة المنتخب الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا للخسارة أمام نظيره أتلتيكو سان لويس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

وانتهت المباراة بفوز صاحب الأرض أتلتيكو سان لويس بهدف نظيف جاء في الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مما يصعد بفريق أتلتيكو سان لويس بشكل مباشر للدرجة الأولى.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 103 من عمرها عن طريق اللاعب أوناي بيلباو أرتيتا وفشل من بعدها دورادوس في التعديل.

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وكان فريق دورادوس قد صعد لنهائي التصفيات عقب أن فاز على ماينيروس دي زاكاتيكاس ذهابًا وإيابًا في نصف النهائي من التصفيات.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيبقى مع الفريق حتى لو لم يصعد للدرجة الأولى المكسيكية.