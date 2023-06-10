فريق لا تتوقعه .. نجم الأرجنتين المثير للجدل يقترب من دوري روشن!

هل نرى نجم المنتخب الأرجنتيني في دوري روشن مرة أخرى؟

يبدو أن جميع الأندية في دوري روشن السعودي بلا استثناء، ستقوم بالتعاقد مع أفضل نجوم العالم، ولن يكون الأمر مقتصرًا على الرباعي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي!

وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي التعاون أصبح مستعدًا لتقديم اقتراح شفهي للأرجنتيني ماورو إيكاردي، من أجل التعاقد معه.

وأضاف رومانو أن المفاوضات السعودية عادت إلى إيكاردي مرة أخرى، بعدما كانت هناك محاولة من قبل للتعاقد معه، ولكن اللاعب سعيدًا جدًا في جلطة سراي التركي.

وعلى الرغم من الراحة والسعادة التي يشعر بها إيكاردي مع جلطة سراي، إلا أنه لم يستقر على قرار بشأن مستقبله مع الفريق، سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وكان الهلال قد فاوض إيكاردي بالفعل خلال الشهور الماضية، ولكن لم تكتمل المفاوضات بين الطرفين، ليستمر مع جلطة سراي، حيث سيعود إلى فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية إعارته إلى الفريق التركي.

يذكر أن إيكاردي يعد من أكثر النجوم إثارة للجدل خلال السنوات الماضية، بعدما دخل في العديد من الأزمات، سواء مع زملائه أو مع فريقه السابق إنتر ميلانو الإيطالي.