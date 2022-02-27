فريق درجة خامسة إيطالي يدعم أوكرانيا بارتداء زي منتخبهم!

قام فريق بييليزي الإيطالي بدعم الشعب الأوكراني في موقف فريد اليوم خلال مباراتهم ضد أليكيسي في دوري الدرجة الخامسة.

جاء هذا حيث دخل عناصر بييليزي إلى أرض الملعب بقمصان منتخب أوكرانيا لكرة القدم وكتبوا عبارات دعم على القمصان.

الفريق كتب عبارة: "أوكرانيا حرة"، وكل لاعب منهم كان يحمل حرفًا من العبارة على صدره لتقديم الدعم للبلد الأوروبي الجار.

وخاض المباراة كاملة بنفس الملابس بالرغم من أن الألوان الحقيقية لهم هي الأسود والأبيض ليحقق نصرًا معنويًا للشعب الأوكراني.

النصر لم يكن الوحيد للفريق صاحب الأرض، الذي حقق الفوز بهدف نظيف في المباراة نفسها وحسن من موقفه في الترتيب.

الموقف ليس الأول في ملاعب كرة القدم العالمية خلال هذا الأسبوع، فمنذ إعلان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي الهجوم على أوكرانيا وانتفضت كافة ملاعب أوروبا لمناصرة البلد المنكوب.

جدير بالذكر أن آخر مظاهر الدعم ظهرت في مواجهة ليفربول ضد نظيره تشيلسي بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية.