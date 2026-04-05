فريق «جو أهيد إيجلز» يسحق فريق «بي إي سي زفول» المتواضع بعد كل الضجة التي أثيرت حوله

تغلب فريق «جو أهيد إيجلز» يوم الأحد بشكل ساحق على «بي إي سي زفول» (5-0) في ديربي إيسل الذي يتسم دائمًا بالتوتر. وقد أرسى الفريق المضيف الأساس لفوزه الساحق في الديربي خلال الدقائق الخمس عشرة الأولى. وبدأت المباراة في ملعب «دي أديلارسهورست» بعد أكثر من ساعة ونصف بسبب مشاكل في قسم المشجعين الزائرين، حيث كان مشجعو «بي إي سي» يرتدون ملابس تغطي الوجه.

انطلق Go Ahead مباشرة في الهجوم، حيث سجل Stefán Sigurdarson هدفاً برأسه من مسافة قريبة في الدقيقة الثالثة. كان ذلك بداية ربع ساعة دراماتيكي لـ PEC، حيث سدد Søren Tengstedt الكرة بقوة في الزاوية اليمنى السفلية بعد هجمة مرتدة سريعة ومناورة فردية رائعة.

قدم ألفونس سامبستيد التمريرة الحاسمة لهدف 2-0، كما كان صانع هدف 3-0 لفريق Go Ahead في غضون ربع الساعة. ثم سدد فيكتور إدفاردسن الكرة في الزاوية اليسرى السفلية، وانفجر ملعب De Adelaarshorst بالبهجة بعد الهدف الثالث لفائز كأس 2025.

حصل PEC فجأة على فرصة كبيرة، بعد خطأ في دفاع Go Ahead. لكن كوين كوستونز أخطأ المرمى من مسافة قريبة، مما أثار دهشة المدرب هنري فان دير فيغت. كما تم إيقاف المهاجم مرة أخرى من قبل الحارس جاري دي بوسر. كان يونس ناملي نشطًا أيضًا مع PEC، الذي لم يتغلب أبدًا على البداية الدرامية.

ازدادت الأمور سوءًا بالنسبة لـ PEC بعد الاستراحة، عندما حاول أسكي أديلغارد، صانع هدف 1-0، التسديد من مسافة بعيدة ورأى تسديدته تختفي في الزاوية العليا. وبذلك انهار مقاومة PEC نهائيًا، واستطاع مشجعو Go Ahead أن يستبقوا الفوز الكبير في ديربي أوفريسل.

واصل Go Ahead البحث عن الهجوم، وكان ماتيس سوراي هو من سجل هدفه الحادي عشر هذا الموسم بعد مرور ساعة من اللعب بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى السفلية. لم يشهد مشجعو PEC هذه الهزيمة، لأن قسم المشجعين الزائرين تم إخلاؤه من قبل قوات الشرطة قبل انطلاق المباراة في ديفينتر.

بفضل الفوز الخماسي، تجاوز فريق ميلفين بويل فريق PEC ليحتل الآن المركز الحادي عشر في دوري الدرجة الأولى الهولندي (Vriendenloterij Eredivisie). أما الزوار القادمون من زفول، فسيضطرون إلى تضميد جراحهم في المركز الثالث عشر، مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم.