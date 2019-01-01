فريقان فقط - الاتحاد العربي يحدد الأندية السعودية المشاركة في كأس محمد السادس

النسخة الماضية شارك رباعي سعودي لكن بالنسخة المقبلة الوضع مختلف

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خاطب الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي آل الشيخ، الاتحاد السعودي لكرة القدم، لإخطاره بالفريقين الذين وقع عليهما الاختيار للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

في النسخة الماضية من البطولة، والتي كانت تسمى بكأس زايد للأندية الأبطال، شارك الرباعي السعودي الهلال والاتحاد والأهلي والنصر، لكن في النسخة المقبلة الوضع مختلف.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن الاتحاد العربي أخطر نظيره السعودي بأن ناديي الشباب والاتحاد هما فقط من سيشاركان بنسخة 2019.

يذكر أن الاتحاد ودع النسخة الماضية من دور الـ32 بعد التعادل أمام الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما، ويصعد الإمبراطور بأفضلية التسجيل خارج الديار.

بينما حصد النجم الساحلي اللقب على حساب الهلال السعودي، بالتغلب عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.