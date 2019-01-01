فريد: علينا أن نخرس ونركز على العمل
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طالب فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد بالعمل على مواجهة الانتقادات الموجهة للفريق من لاعبيه القدامي، والتي اعتبرها حقاً لهم.
وقال فريد:"لديهم الحق في ذلك، لقد فازوا بالعديد من الألقاب مع النادي، يجب أن نخرس وأن نعمل في الملعب".
وأضاف:"بعض الانتقادات لا قيمة لها، ولكن البعض يمكنه منحي دروساً".
وأوضح:"أحب أن أقرأ ما يقوله الناس عني وعن أدائي، فهكذا يمكنني التحسن".
ويواجه الفريق انتقادات عدة وأسئلة جادة بشأن مستقبل المدرب الحالي أولي جونار سولشار.
يذكر أن الفريق جمع 9 نقاط فقط من 8 جولات في البريميرليج، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.