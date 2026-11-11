"لا يمكننا المخاطرة" .. زيدان يتحدث عن إصابة كيليان مبابي قبل لقاء إيطاليا وأمنيته بالعمل في يوفنتوس

أكد زيدان، مدرب منتخب فرنسا، غياب مبابي عن مباراة سان سيرو غدًا مساءً ضد إيطاليا: «لن يشارك غدًا. لقد شعر بألم بسيط، وسياستنا هي عدم المخاطرة، بغض النظر عن هوية اللاعب. للأسف، هذا هو الحال: الأمر ليس سارًا، لكنه جزء من اللعبة. آمل أن يكون جاهزًا يوم الأحد».

كما يشرح زيدان كيفية التعامل مع حالة اللاعبين المصابين: «حدث الأمر نفسه مع أوريليان تشواميني وماركوس تورام، فلم يبقيا معنا لأنهما لم يستطيعا اللعب لا غدًا ولا يوم الأحد. في مثل هذه الحالات، يتعين عليهما العودة إلى ديارهما. وقد أقدر قراري أوريليان وماركوس بالحضور رغم إصاباتهما الخفيفة، فقد حاولا المشاركة وكان من الرائع رؤية رغبتهما في اللعب مع المنتخب الفرنسي».

على أي حال، يرى زيدان أن معنويات مبابي في أفضل حال: «أراه في حالة جيدة، والخبر السار هو أنه يمكنه اللعب يوم الأحد، وأنه كان يرغب في اللعب غدًا أيضًا. لكن علينا اتباع سياسة خالية من المخاطر، فالموسم طويل».

كما يفكر مدرب المنتخب الفرنسي في جميع الحلول الممكنة للتعويض عن الغيابات: "مهمتي هي اختيار لاعبين معينين: أحيانًا يكون بعضهم مصابين ولا يستطيعون اللعب، لذا نلجأ إلى خيارات أخرى. نحن في نوفمبر، وقد بدأ الدوري منذ فترة قصيرة وهناك دوري أبطال أوروبا، وهو شهر معقد أيضًا بالنسبة لمباريات المنتخبات الوطنية، لكن هذا هو الحال. نحن نأسف لغياب اللاعبين، لكن هذا هو الحال: على اللاعبين أن يراعوا صحتهم".

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لم يكشف زيدان عن هوية اللاعبين الذين سيشاركون في الهجوم: «الهدف هو إشراك أفضل تشكيلة ممكنة، ورغم ذلك هناك لاعبون قادرون على تقديم أداء جيد. هناك العديد من الغيابات، ورغم ذلك سنشرك فريقًا قادرًا على المنافسة».

قد تكون مرونة أندي ديوف عاملاً حاسماً، نظراً لأنه قادر على اللعب في الجانب الأيسر أيضاً: «نعلم أنه لاعب يلعب في مركز آخر هنا في إنتر، لكنه قادر على اللعب في أدوار متنوعة. أعتقد أنه قادر على اللعب في الجانب الأيسر أيضاً: عندما يكون معنا، فسيكون ذلك للعب في ذلك المركز، على الجانب الأيسر».

لا توجد شكوك بشأن زائير إيمري، ولا حتى بشأن مركزه في الملعب: «ما أريده هو مشاهدة اللاعبين عن قرب: في أنديتهم، يتخذ كل مدرب قراره ويجب عليه إدارة جدول المباريات، لكنني أحاول إشراك اللاعبين في مراكزهم الطبيعية. لا نحتاج إلى نقله إلى مركز مختلف، كظهير أيمن: سيلعب في خط الوسط».

على جانب آخر، يتحدث زيدان عن مشاعره خلال الأشهر الأولى له كمدرب: «تكمن الصعوبة دائمًا في من لا يستطيع اللعب، لأن هذا أمر لا يحبه أي مدرب. لكنه جزء من كرة القدم وعلينا قبوله. في مباراة الذهاب، مررنا بأمسية صعبة، لأننا نعلم أن إيطاليا، عندما تريد تقديم مباراة جيدة، فإنها تفعل ذلك، خاصةً على الصعيد الدفاعي. لقد لعبتُ 4-5 سنوات في يوفنتوس وأعتقد أن الإيطاليين يضعون الدفاع الجيد في المقام الأول، ثم الهجوم. وإيطاليا تقوم بذلك بشكل ممتاز".

يكشف زيدان أنه يود يومًا ما أن يصبح مدربًا ليوفنتوس: "نعم، لكن لا أحد يعلم ما سيحدث. لقد علمني ليبي أنه لا يجب التوقف أبدًا، وأنه يجب الإصرار دائمًا. في البداية لم أكن ألعب جيدًا: لم يحبني المشجعون والصحافة. عانيت قليلاً، لكن ليبي أخبرني أنني سألعب في يوفنتوس تحت قيادته: أنا مدين له بكل شيء. يومًا ما أود ذلك، نعم، ولما لا، إذا واصلت العمل كمدرب".

ثم اختتم زيدان حديثه بالتطرق إلى الفترة التي قضاها في إيطاليا وما اكتسبه من تلك التجربة: "بصراحة، التكتيك. كنا نقضي مع ليبي ساعات طويلة في التدريب التكتيكي كل يوم: بالنسبة لشخص مثلي، كان دائمًا يريد الاستحواذ على الكرة، كان ذلك بمثابة تعلم الكثير. مدرب من طراز ليبي علمني الكثير على الصعيد التكتيكي. علاوة على ذلك، منحني ثقة كبيرة وحاولت أن أرد له هذه الثقة على أرض الملعب: في ميلانو خضنا مباريات رائعة".