"إنه يجسد كل ما أحبه في اللاعب" .. زين الدين زيدان يختار نجمه المفضل في منتخب فرنسا

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حتى في المباراة ضد إيطاليا ضمن دوري الأمم، يراهن مدرب المنتخب الفرنسي، زين الدين زيدان، على لوكاس دا كونا. في ظل الإدارة الجديدة للمدرب السابق لريال مدريد، احتل قائد فريق كومو مكانة مركزية غير متوقعة وأصبحت الآن راسخة. بدءًا من الاستدعاءات الأولى، مرورًا بالمباريات الأولى، وصولًا إلى ترقيته ليصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الفريق الأساسية حتى في مباراة سان سيرو.

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في مقابلة مع برنامج Téléfoot خلال الساعات الماضية، أوضح زيدان لماذا يمثل اللاعب من لاريو تمامًا رؤيته لكرة القدم: «إنه يجسد ما أريد تطبيقه. إنه كل ما أحبه: لاعب يجعل الفريق يلعب، ويطلق الهجمات، ولا يخشى حمل الكرة خارج موقعه.

«غالبًا ما نفكر في عيوبه: ‘ربما من الناحية البدنية... في المواجهات الفردية...’ لكنه في الواقع لا يحتاج إلى ذلك. هناك لاعبون لا يحتاجون إلى ذلك. هناك لاعبون يتمتعون بالذكاء الكافي لاختيار مواقعهم. وهو، بفضل تمركزه، يتألق».