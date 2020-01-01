فرناندو تريساكو : لا أتواصل مع رؤساء الأندية وهدفي إعادة التحكيم السعودي

تكلفة الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات المسابقات في السعودية وصلت إلى 7 ملايين ريال

كشف فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن العديد من الكواليس الخاصة بحكام الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2019\2020.

وفي تصريحاته لقناة العربية قال الحكم الإسباني السابق أن تكلفة الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات المسابقات في السعودية وصلت إلى 7 ملايين ريال.

وفيما يخص تكلفة المباراة الواحدة قال تريساكو : "تصل تكلفة المباراة إلى 200 أو 300 ألف ريال، ويجب أن لا يستمر هذا الأمر خلال الفترة المُقبلة، حيث أرغب في تطوير الحكام المحليين بهذه الأموال".

المزيد من الفرق

وردًا على مستوى بعض الحكام المحليين قال : "راضٍ عن ما يتم تقديمه من قبل الحكام السعوديين، حيث اتخذوا قرارات حاسمة ولم يواجهوا مشاكل كبيرة".

وواصل دعمه للحكام المحليين قائلاً : "أريد من الحكام السعوديين أن يشعروا بالثقة والمزيد من الأريحية، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك حكام سعوديين مختصين بتقنية الفيديو "فار".

وردًا على تواصله مع بعض رؤساء أو مسؤولي الأندية قال : "لا أتلقى اتصالات من رؤساء الأندية على هاتفي الخاص، والكثير لا يعرف رقم هاتفي، وإذ حدث فلا أستطيع قبول هذه المكالمات".

وأنهى الإسباني تريساكو تصريحاته قائلاً : "هناك أندية رفضت بعض الحكام، ونحن لا نمنع الفرق من ذلك الأمر، ومن حق النادي أن يبلغ اللجنة إذ ما حدث خطأ من قبل الحكم، وتناقش اللجنة ذلك الخطأ مع الحكم".