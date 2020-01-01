فرمان من بيريز .. لا صفقات جديدة في صفوف ريال مدريد

لماذا قرر ريال مدريد عدم ضم صفقات جديدة؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ريال مدريد قرر عدم التعاقد مع أي صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة رغم ارتباط العديد من الأسماء بارتداء قميص البلانكوس.

ريال مدريد ارتبط بكيليان مبابي من باريس سان جيرمان بجانب التفاوض لجلب مهاجم مثل إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.

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ولكن توقف المسابقة والخسائر المالية الكبيرة التي يعيشها النادي بسبب اللعب دون جمهور وإمكانية استكمال المسابقة في ملعب "دي ستيفانو" وليس "سانتياجو برنابيو" أثّر بالسلب على النادي الملكي.

وبحسب "ماركا" الإسبانية، فإنّ إدارة ريال مدريد لن تتعاقد مع أي صفقة جديدة في الصيف المقبل والهدف هو بيع عدد من اللاعبين لتقليل الرواتب والحصول على مكاسب مالية تقدر بمبلغ 150 مليون يورو على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ بعد عودة المعارين ومن بينهم كيكو كاسيا من ليدز يونايتد، فإنّ ريال مدريد سيمتلك قائمة من 40 لاعبًا، ولذلك يرغب في التخلص من بعض العناصر وعلى رأسهم جاريث بيل وخاميس رودريجيز ومارسيلو.

ولكن ما يعيق رحيل هؤلاء اللاعبين هو المطالب المالية المرتفعة لريال مدريد بجانب الرواتب العالية، وفي ظل أزمة كورونا، فمن الصعب إيجاد نادٍ يرغب في دفع هذه الأموال.

كما أنّ إدارة ريال مدريد ترى أنّ الفريق في الوقت الحالي لا يحتاج إلى صفقات كثيرة في الصيف، ففي حال نجح في توفير الأموال فلن يجلب سوى بديل لكاسيميرو وإدواردو كامافينجا، لاعب إستاد رين، هو المرشح الأول، وربما مهاجم قناص مثل هالاند.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة بفارق نقطتين.