فرصته للثأر من النصر .. عرض سعودي جديد لحكيم زياش

النجم المغربي كان قريبًا جدًا من الفريق العاصمي خلال الصيف الماضي

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كشف الإعلامي المختص بأخبار الانتقالات، إكرم كونور، عن إمكانية انضمام حكيم زياش لنجوم دوري روشن السعودي خلال يناير الجاري، وذلك بعدما كان قريبًا من تلك الخطوة الصيف الماضي.

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الدولي المغربي كان قريبًا من الانضمام إلى النصر في سوق الانتقالات الصيفي الأخير لكن خلافات حول التفاصيل المالية في اللحظات الأخيرة من المفاوضات أدت لتوقفها، وقد قيل من بعض المصادر السعودية أن السبب الحقيقي هو فشل اللاعب في اجتياز الفحوصات الطبية.

زياش انضم بعدها إلى جلطة سراي، وقد لعب مع الفريق 14 مباراة بصم خلالها على 6 أهداف، سجل 4 وصنع 2، وقد أعاقته الإصابات وضعف اللياقة البدنية كثيرًا خلال الموسم.

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وكانت بعض التقارير الإخبارية قد تحدثت عن رغبته في الرحيل عن ناديه التركي خلال الميركاتو الشتوي لكن وكيله، جورجي جاردي، نفى ذلك تمامًا ووصف تلك التقارير بالكاذبة.

كونور أوضح خلال منصة إكس أن نادي الشباب السعودي يسعى لضم زياش، المتواجد حاليًا مع منتخب المغرب في كوت ديفوار حيث تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا، خلال الأيام القليلة المتبقية قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي.

انتقال زياش للشباب قد يكون فرصته للثأر من النصر لتراجعه عن ضمه قبل انطلاق الموسم الجاري، وذلك بالطبع بتألقه على أرض الملعب وترك بصمته الفنية مع الليوث.

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