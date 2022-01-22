فرصة ماني المثالية .. ما بين الثأر من صلاح وسخرية الفراعنة!

أسفرت قرعة المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم من قارة إفريقيا عن مواجهة صعبة للغاية بين المنتخبين المصري والسنغالي.

صعوبة المباراة لا تتمثل فقط في كونها حاسمة في الصعود للبطولة الأهم بين كل البطولات الخاصة بالمنتخبات، لكنها تتجاوز ذلك إلى مواجهة بين الثنائي الأهم في صفوف ليفربول محمد صلاح وساديو ماني.

لو كان ذلك الثنائي هو محمد صلاح ونابي كيتا، أو ساديو ماني ونابي كيتا كانت الحسابات ستختلف بعض الشيء، في ظل اختلاف المراكز بينهم.

لكن لكون المواجهة بين ثنائي هجوم الريدز أصحاب النزاع على الأفضلية دائمًا في السنوات الأخيرة، فذلك سيمنحه نكهة خاصة للغاية.

تاريخ قديم

تاريخ العلاقة بين ساديو ماني ومحمد صلاح قديم للغاية، يعود لما قبل انضمام المصري لصفوف ليفربول بأسابيع عندما استدعى يورجن كلوب اللاعب السنغالي ليتحدث معه بشأن الصفقة الجديدة للريدز.

كلوب بنفسه كشف في تصريحات سابقة أنه سأل ماني إذا ما كان يستطيع تغيير مركزه ليتأقلم على الوضع الجديد في ليفربول عند قدوم محمد صلاح فجاءت الإجابة بالإيجاب.

وبمجرد بداية مشوار صلاح في ليفربول بدأت الاتهامات تطول ماني بأنه يعتمد عدم لعب الكرة لصلاح، بالرغم من كل الأهداف التي صنعها لنجم روما السابق.

لكن في المقابل كنا نرى اتهامات مماثلة لمحمد صلاح، تؤكد أن النجم المصري يرفض لعب الكرة لماني في العديد من الفرص فقط ليبقي على نفسه هدافًا للفريق.

أسباب غضب ماني.. وتعليق كلوب على الأمر 💢 pic.twitter.com/q0nbQcMNYb — جول العربي - GOAL (@GoalAR) August 31, 2019

ثأر ماني!

في أغسطس من عام 2019 وعندما كان ليفربول يواجه بيرنلي وجد ماني نفسه أمام المرمى الخالي دون أي رقابة وبعد أشهر من الصبر على تجاهل محمد صلاح له في العديد من المناسبات، فجأة رفض صلاح تمرير الكرة من جديد.

هنا انفجر ماني، فأخرجه يورجن كلوب من أرض الملعب لعدم التأثير على الفريق، وخرج وأظهر غضبًا كبيرًا على مقاعد البدلاء، وسمعه البعض يقول: "هو المدير الفني فليخبره أن يمرر الكرة لي"، في إشارة للفرصة التي لم يمررها صلاح.

كلوب خرج بعد اللقاء وأكد أن ماني لم يكن يقصد ذلك، وأنه فعله بغرض التنفيس عن نفسه، وأن ذلك الموقف لن يتكرر من جديد.

الموقف تم تداوله لاحقًا للسخرية من ماني وصلاح، وأصبح أحد أشهر طرق التعبير عن الفكاهة "ميم" في مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

"ماني غضب بسبب موقف حدث في المباراة، لكنه لن يكرر ما فعله مرة أخرى!" 🗨️



🎙️ كلوب يعلّق على ما حدث بين صلاح وماني pic.twitter.com/RdyXeHpaHj — جول العربي - GOAL (@GoalAR) September 1, 2019

ممن ستحصل على ثأرك يا ماني؟

النجم السنغالي سيواجه صلاح وهو زميله في ليفربول وعلاقتهما رائعة أمام الجميع، لكن بداخله سيكون باحثًا عن التفوق على المصري.

صلاح تفوق على مستوى الأرقام والنجومية في السنوات الماضية بالأخص عندما تعلق الأمر بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وهداف ليفربول بشكل خاص.

كذلك تفوق في الألقاب الفردية وفي طريقه للحصول على المزيد منها، لكن هناك في ملاعب المنتخبات كرة القدم تكون مختلفة.

فهل يحصل ساديو ماني على ثأره من محمد صلاح، أم نجد النجم المصري يتفوق في باب جديد على نظيره السنغالي ويصبح عقدة له وهو زميله بنفس الفريق؟!